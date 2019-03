Marija Šerifović: Jelena Karleuša je lavica, treba malo vremena da joj se duša oporavi

Povezane vesti



Pop pevačica Marija Šerifović prva je pružila podršku koleginci Jeleni Karleuši (40) nakon skandala u kom se nedavno našla. Marija je Jeleni pružila utehu i nakon smrti njene majke Divne Karleuše.

– Ja se nisam oglašavala javno kada su nju pogodile sve te situacije. Mislim da su to za svakog živog čoveka psihološko-duševni udarci, ali Jelena je lavica. Treba malo vremena da se duša oporavi, iako rane nikad ne zarastu, ali da se barem flasteri lepo zalepe, jer ima supruga i dvoje divne dece. I sigurno sam da će ona ubrzo stati na noge – rekla je Marija.

Šerifovićeva se rado se seća pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića. Iako nikada nije snimila duet sa njim, kaže da je od njega puno naučila.



– Sve što sam uspela da naučim on je to negde prepoznao, voleo je način na koji pevam, voleo je da ponekad radimo zajedno. Ja imam veliku tremu, ali nikada nisam imala takvu kao kada je on mene pozvao da ja njemu budem gost na koncertu. To mi je bilo ‘Vau’. Mislila sam: ‘šta ću mu ja, to mi je bila prelepa uspomena- objasnila je pevačica.