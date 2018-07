Jelena Bačić Alimpić: Bilo je teško glumiti vedrinu i deliti osmehe u trenucima kada vam se život raspada

Povezane vesti



Poznata spisateljica svojim dirljivim romanima iznova i iznova osvaja publiku. Iako uvek deluje srećno, Jelena Bačić Alimpić tvrdi da je tuga koja dolazi iz njenih dela prava i proživljena, premda retko govori o teškim trenucima u životu.

Međutim, Jelena nikada neće zaboraviti taj april kada je ostala bez najvećeg oslonca, sa kojim je kako je nedavno rekla u intervjuu otišlo pola nje.

– Moja lična knjiga uspomena broji najlepše i najtužnije trenutke u mom životu. U njoj svakako dominiraju slike detinjstva, praznina od odlaska mog oca, kojeg nema u ovom životu već više od decenije, ali i ogromna radost i zahvalnost što imam dvoje predivne dece, koja su vredna svega što sam u životu, zarad njih, činila i činim – rekla je Jelena Bačić Alimpić za Novosti.

Ipak, Jelena nije dozvolila da javnost vidi njenu tugu, a kako je sama istakla to joj je veoma teško palo.

– Znate, bilo je mnogo teško ponekad glumiti vedrinu i deliti osmehe milionskom televizijskom auditorijumu, u trenucima kada vam se život raspada. Nikada nisam dala da se vidi koliko me boli, koliko patim ili koliko mi je teško. Moj zadatak je bio da ljudima olakšam svakodnevnicu, a svoju sam zanemarivala. To je svakako ostavilo traga na meni, i zato kroz svoje knjige, danas, “puštam” da iz mene isteče godinama nakupljana tuga. Retko je pokazujem, jer ne želim da je delim, iako moji čitaoci znaju da upravo to činim pišući svaku svoju novu knjigu – rekla je Jelena Bačić Alimpić u intervjuu za Novosti.

Poznata spisateljica kaže da joj je ostala jedna stvar od oca koju će zauvek čuvati. Reč je o pismu koje je za nju neprocenjivo.