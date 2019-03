Green up: Bojana Ordinačev i Zoran Pajić na najtajanstvenijoj žurki u gradu

Ako ste pasionirani pratilac društvenih mreža, sigurno ste primetili da već danima svi pominju Green Up. Zainteresovali su nas, i krenuli smo po profilima poznatih da istražimo o čemu se radi.

Zelene fotke, smele tetovaže, hipsterske brade, miksete i poznata DJ imena… i dalje nam ništa nije jasno, ali nam se sve više sviđa.

Sve više i više influencera svaki dan objavljuju nove detalje, a Bojana Ordinačev, Zoran Pajić i Mina Softić su nam najviše zapali za oko, pa smo krenuli u dalje istraživanje, pozvali smo prvo Bojanu koja nam je samo kroz smešak rekla:

-Pa žurka, kako vi to ne znate, ako ste bili prošle godine na Unlock your green, znaćete šta nam se sprema za Green Up.

I sad je sve mnogo jasnije, naravno da smo bili prošle godine, i naravno da smo odmah zvali da nas stave na listu za ovu godinu, a ako ste i vi zainteresovani kao i mi da budete deo Green Up žurke, 29. marta, posetite njihovu Instagram stranu @greenup.rs. Srećno!