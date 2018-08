Goca Tržan: Moje dete već ima dovoljno iskomplikovan život zbog toga što sam joj ja majka

Deca poznatih roditelja uvek su u centru pažnje, što im nikako nije lako. Sa tim mukama nosi se i Lena, ćerka Goce Tržan.

Naime, najveća ekspanzija nastala je kada je njen otac Ivan u rijalitiju saznao da će još jednom postati tata.

– Moje dete već ima dovoljno iskomplikovan život zbog toga što sam joj ja majka, a i što joj je Ivan Marinković otac. To je za nju, trenutno, mnogo više od onoga što može da nosi na svojim plećima. Boli me svaki napad na nju i ne želim dodatno da joj komplikujem život zbog novonastale situacije, a isto tako smatram i da niko drugi nema pravo na to. To je moj stav kao Leninog zakonskog roditelja. Ona već sada zna sve, ali o tome ne želi da razmišlja, niti je interesuje. Kada bude dovoljno odrasla da se time zainteresuje, o tome ćemo da razgovaramo nas dve. Za sada to nije naš deo života, mi sa tim nemamo nikakve veze i dužnost mi je da je zaštitim – rekla je Goca za Glossy.