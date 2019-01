Emina Jahović i Sadetin Saran: Da li jedan lajk znači pomirenje i nastavak ljubavi?

Emina Jahović i dalje živi u turbulentnom svetu između tabloidnih naslova, razvoda braka, nove ljubavi, posla, brige o deci… Uspeva da privatan život koliko-toliko zaštiti od javnosti, ali ne i od interesovanja medija za isti.

Iako tek što je uplovila u novu emotivnu priču sa turskim milijarderom Sadetinom Saranom, ubrzo se pojavila informacija da je toj ljubavi kraj, i to najverovatnije zbog rečenice iz intervjua koji je dala za jedan od naših magazina, a koja je, kako kažu novinski napisi, protumačena na određen način.

– Nesuglasice su počele nakon što je Emina dala intervju za srpske medije gde je rekla da nema nameru više da se udaje. Sadetin je to shvatio kao poruku žene koja nedovoljno voli i to joj je jasno stavio do znanja. Sa druge strane, on je čovek koji je privržen porodici i gradio je kuću na obali u kojoj je trebalo zajedno da žive. On je njih dvoje video kao porodicu, ali je nakon tih njenih izjava shvatio da na njihov odnos ne gledaju istim očima. Nakon rasprave koju su vodili pre njenog odlaska u Milano, ona je odlučila da prekine svaki kontakt sa njim – rekao je nakon raskida izvor upućen u čitavu priču.

Od tog momenta se na društvenim mrežama nije našao ni jedan znak koji bi otkrio da li su bivši partneri i dalje u kontaktu, kao i da li je vezi između njih zaista kraj, sve do sada.

View this post on Instagram A post shared by Call Me Mumsy (@call_me_mumsy) on Nov 12, 2018 at 6:26am PST

Emina i Sadetin i dalje prate jedno drugo na društvenoj mreži Instagram, a pevačica je označila da joj se dopada najnovija fotografija njenog bivšeg izabranika.

Da li ovaj jedan lajk znači i nastavak veze i pomirenje, verujemo da će se vrlo brzo otkriti, baš i kao ovaj jednostavni klik koji nije ostao nezapažen svima onima koji budno prate život Emine i Sadetina…