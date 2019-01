Anja Stojković: Poželeli smo da Indija Rouz dobije batu ili seku, beba stiže na proleće!

Godina od koje smo se oprostili zauvek će zauzimati visoku poziciju u njenoj biografiji. Teško da bi nešto moglo da postane veći „highlight“ od holivudske činjenice da se svom izabraniku na večnu ljubav zaklela na čak tri svadbene ceremonije.

Upravo takvu bajku u tri različite verzije doživela je Anja Stojković, ćerka legendarnog Dragana Stojkovića Piksija i supruga francuskog automobilskog asa Huga Valentea.

– Svako venčanje bilo je posebno i sentimentalno. Prvo, građansko, možda najemotivnije, jer smo tada moja porodica i ja shvatili da se razdvajamo. Na drugom venčanju najviše su me dotakli trenuci kada me je tata vodio do oltara. Tada su zaplakali i on i moj suprug. Ceremonija dok sam se Hugu zaklinjala na večnu ljubav pred Bogom takođe mi je izuzetno značajna jer sam u istoj crkvi krštena kad sam bila mala – oživljava lepa Anja čarobne trenutke koji će joj zauvek ostati u sećanju.

A onda je došlo vreme za novo slavlje, koje je ponovo okupilo porodicu. U njenom slučaju očigledno se sve dešava više puta, pa tako ima privilegiju da obeležava dva Božića. Vreme između njih, koje uključuje i doček Nove godine, rezervisano je isključivo za slavlje i uživanje u krugu najdražih.

– Indija ima sreću da slavi dva Božića, katolički i pravoslavni. Trudim se da je naučim tradiciji i kulturi koje nose oba praznika, i na francuski i na srpski način. Od božićnog kolača i “bouche de Nöel” do pripremanja poslastica i mleka za Deda-Mraza, sve radimo zajedno.