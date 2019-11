Zorana Jovanović: Rekla sam svoje mišljenje i odmah sam dočekana na nož

Zorana Jovanović Zorannah nedavno se našla u centru skandala kada je rekla da žene treba da stave muškarca sa kojim su u vezi ili braku na prvo mesto, pa tek onda sebe.

Modna blogerka se osvrnula na sve što se dešavalo, i istakla da smatra da ona ima pravo na svoje mišljenje.

– Ja sam svoje savete rekla, dočekana sam na nož, mislim da svako treba da ima svoje mišljenje, to je moje i ne smatram da je loše. Ja sam takav tip da se posvetim svom muškarcu i to je meni donelo dobro, svaki put kad to nisam uradila, imala sam problem sa sobom, pa onda dalje. Ne smatram da je to ključ i da ono što radim poziva na nasilje u porodice, mislim da su se pomešale babe i žabe, ne znam da li ikome delujem kao da bih trpela tako nešto. Mislim da je ključ jedne uspešne veze samo kompromis, kako zadovoljiti tu neku drugu osobu i kako ona zadovoljiti vas, neki balans da se napravi – rekla je Zorana za Pink.

Ova tema navela je mnoge roditelje da se pobune, jer smatraju da Zorana loše utiče na njihovu decu.

– Mi nismo tu da vaspitavamo decu, tu su roditelji. Naravno da će svako imati svoje mišljenje, kao i ja i imam pravo da ga kažem, ali ne mislim da je to loš primer. To što svako ima svoje mišljenje treba da pomogne deci i da im pokaže da i oni treba da imaju svoje, kakvo god ono bilo – istakla je Zorana.