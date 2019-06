Željko Vasić u glumačkoj ulozi: Nespretni negatvac Klaus

Željko Vasić je nedavno debitovao u svojoj prvoj mini glumačkoj ulozi, kao deo ekipe koja je sinhronizovala animiranu špijunsku avanturu, film “Tajni agent Mjau”.

Pored Željka, glasove glavnim junacima dali su Tamara Aleksić, Nebojša Milovanović, Nikola Nemešević i Nela Bunčić.

Pevaču Željku Vasiću je ovo prvo iskustvo u sinhronizaciji animiranih filmova a u filmu “Tajni agent Mjau” igra Klausa,pomoćnika glavnog negativca.

– On je vrlo nespretan u svojim nestašlucima i bilo mi je veoma zanimljivo tokom sinhronizacije.Volim da se glupiram sa klincima, ali to uključuje i gestikulaciju tela, a ovde se radi samo o glasu i moram da priznam da nije to baš tako jednostavno – iskren je Željko Vasić.

– Svakako mi je lakše da pevam, ali ja volim izazove. Ne krijem da mi je želja da zaigram u nekoj seriji ili u filmu. Bilo bi mi interesantno da dobijem ulogu nekoga ko i ne liči baš na mene, na primer nekog lekara, policajca, krimilaca.