Ena Popov u suzama: To je bila omiljena pesma mog pokojnog tate, nikada je niko nije ovako otpevao VIDEO

Ena Popov voljenog oca izgubila je pre pet godina. Enin tata preminuo posle kraće bolesti, a voditeljka je više puta isticala da joj je otac bio velika podrška u svemu što je radila. Otac Ene Popov bio je vlasnike jedne privatne firme, ozbiljan poslovni čovek, ali i brižan otac i deda unukama Riji i Mili.
Punih osam meseci, Ena za medije nije želela da priča o tragediji koja je zauvek promenila sve u njenom, i životima njenih najmilijih. Međutim, vest da je preminuo Đorđe Balašević, u Eni je probudila još veću bol.
- Balašević je više bio kućni tip. Svi mi Novosađani smo se potajno nadali da ćemo ga sresti kada prođemo Cvijićevom ulicom. I meni je otac otišao prošle godine i mogu da saosećam sa gubitkom porodice. Ja sam ga upoznala, ali nisam ga poznavala. Moj otac imao je rak pluća dve godine i onda je došao u situaciju da nije mogao da se izleči -rekla je tada vidno tužna i uznemirena.
Ena je od tada hrabrim koracima krenula napred, uz ogromnu podršku supruga i ćerki.
‒ Mogu da kažem najlepše stvari o svom porodičnom životu, tek sada mogu da budem ono što jesam, mirna i spokojna. Tek sada sam se dozvala pameti ‒ rekla je tada Ena i u godinama koje su usledile postajala samo hrabrija, samopuzdanija i uspešnija.
Mesecima unazad šatmantna voditeljka sjajno radi emisiju na "K1", u kojoj ugosti broje naše zvezde, ali polemiše i o temama, o kojim ne treba da se ćuti. Ovih dana gošća Enine emisije "Žena za sva vremena" bila je i pevačica Aleksandra Dabić koja je u jednom trenutku otepavala numeru "A što ćemo ljubav kriti", a Ena se emotivno slomila i rekla:
- Ova pesma je, pord toga što si je ti maestralno otpevala i reči su prelepe, mene podsetila na detinjstvo. Jer je moj pokojni tata obožavao ovu pesmu. Ali nikada nisam čula da je ovako neko lepo otpevao. Hvala ti - iskreno je i sa drhtavim glasom rekla Ena.

