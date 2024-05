Bio je otac mog školskog druga, sin me pitao jesam li varala Olivera s Jurićem: Milena Popović o najdubljoj intimi

Milena Popović jedna je od najintrigantnijih ličnosti na našoj političkoj sceni.

Državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine, istoričarka umetnosti i udovica Olivera Ivanovića već dugo uživa u ljubavi sa Igorom Jurićem, osnivačem Centra za nestalu i zlostavljanu decu, ali njihova veza mnogima je trn u oku.

Sada je odlučila da o tome i javno progovori. U podkastu „Na liniji života sa Nemanjom” otvorila je dušu, istakla da je negativni komentari ne zanimaju i otkrila kako je sinu Bogdanu saopštila da je u vezi sa Igorom.

– Ako vam kažu udovica, to je jako tužno i ljudi gledaju da ste osuđeni na taj način. Ja sam Milena Popović, istoričarka umetnosti, šta god da sam ja, nije bitno, ali ljudima je interesantno da čitaju vesti o meni – navela je Milena na početku izlaganja.

– Deluje kao da nisam smela da se zaljubim ponovo. Meni i danas pišu da sam brzo prežalila Olivera, i pisaće to uvek. Ne radim ništa da bih udovoljila bilo kome, moram da imam svoj život, moj sin isto. Mene je Bogdan pitao direktno za Igora, i rekla sam mu da mi se on sviđa i da uživam s njim. Pitao me je da li sam varala njegovog tatu s njim – bila je iskrena Milena.

Ranije je, gostujući u emisiji „Na terapiji kod Slavice Đukić Dejanović”, ispričala kako je počela ljubav s Jurićem.

– Slučajno smo se sreli na televiziji gde smo oboje gostovali. Jedno je poranilo, drugo je zakasnilo i jednostavno smo se sreli i počeli da razgovaramo. Ljudi često pitaju da li nas je zbližila tragedija koja nam se desila, pa se bolje razumemo, ali ne mislim to.

– Slučajno smo se upoznali, desilo se nešto ponovo. U njemu sam videla nekoga s kim mogu da pričam, da provedem vreme, nekoga ko mi je prijao.

Nije marila za osudu javnosti.





– Bila sam isto tako svesna da ću opet naići na osudu, da će biti i ovakvih i onakvih komentara, ali sada mnogo zrelije, s nekog drugog životnog aspekta i s manje brige oko svega toga, zato što sam shvatila šta je zapravo život i da se ne vredi osvrtati i planirati unedogled. Desila se ljubav, i to je jedan jako lep i kvalitetan odnos. Danas sam zaista srećna i nemam problem da to naglas kažem. Kažu „nemoj naglas da pričaš o sreći, ćuti, pokvarićeš je”, ali ne, ja mislim suprotno. Tolika je retkost da smo iskreno srećni, i baš zato o tome treba da pričamo na sav glas. Nećemo time da pokvarimo svoju sreću, ona je u nama. Instagram

Milena je u podkastu otkrila da je Oliver bio otac njenog školskog druga i da ga je znala od rođenja, ali ne na taj način. Razlika u godinama nije im smetala. Bio je stariji od nje tri decenije. Volela ga je svim srcem i, da se nije desilo ono što se desilo, ostala bi s njim do kraja života.

Obe ljubavi su bile sudbinske – i ona sa Oliverom, koji joj je podario sina i najlepše u životu, i ova sa Igorom kog snažno voli i koji ju je, kako je rekla, vratio u život.