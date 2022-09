Živimo zajedno i volimo se: Milena Popović otkrila detalje veze sa Igorom Jurićem i priznala zašto je izbrisala njihovu fotografiju

Intervju Milene Popović privukao je veliku pažnju

Udovica Olivera Ivanovića, Milena Popović, već mesecima je na meti kritika zbog svojih objava na „Instagramu“. Milenine fotografije izazvale su salvu uvreda i podeljenih mišljenja može li nakon tragične smrti supruga ponovo da voli i živi.

Tim povodom, danas je u emisiji „Kec na jedanaest“ Milena Popović otvorila dušu i iskreno govorila o svemu što joj se dešavalo, i što joj se i dalje svakodnevno dešava.

Instagram

- Lepota je jedan od razloga zbog kojih jesam na udaru, ali pre svega ne prašta se kada neko odluči da živi svoj život, po svojim pravilima. Kada zanemari uticaj svih onih koji „znaju“ kako bi trebalo da živimo. Posle tragedije koja je bila strašna, zbog sebe i svog deteta nastavila sam svoj život dalje, i nikoga nisam time uvredila niti povredila. Nisam dala povoda da budem meta tolikih napada. S vremenom sam postajala sve interesantnija jednom delu javnosti jer živim svoj život. Kad god uđete na internet tu su moje slike, citati, sve se komentariše... Mnogo je i podrške, ali i ružnih komentara, i sve to zajedno je veliki teret u mom i u životu mog deteta – izjavila je Milena na televiziji K1.

Instagram

Milena je naglasila da ona jeste žena ubijenog Olivera Ivanovića ali da je pre svega ona - Milena Popović.

- To sam i danas i to sam bila i pre nego sam upoznala svog supruga, ali to „udovica“ je delu javnosti interesantno, da tu reč uvek stavi uz moje ime. Radim kako osećam i uvek idem srcem – i kada se oblačim i kada se sa nekim družim. Nekad pogrešim, nekad ne, ali to je život i niko nije nepogrešiv. Licemeri me napadaju. Uvek će vam prvi zameriti oni koji sve najbolje znaju, a ništa od toga ne primenjuju u svom životu.

Instagram screenshot @milena_bogdan

Intervju Milene Popović bio je prilika da se zauzme za sebe

- Kada sam postavila zajedničku sliku sa čovekom kojeg volim i sa kojim živim, vodila sam se najčistijom emocijom. Ne postoji vreme kada možete da opet volite, neki rok. To je najlepša stvar koja može da vam se desi. Bilo je mnogo više pozitivnih komentara ali uvek su ti negativni u fokusu. Da li je greh što ja nekoga ponovo volim?

Zašto je obrisala fotografiju sa Igorom Jurićem?

- Skinula sam fotografiju prevashodno zbog naše dece, da ne čitaju te komentare. I njega su počeli da vređaju. Da mogu da vratim vreme, nikada ne bih okačila tu fotografiju. Našoj deci nije bilo prijatno, a ona su nam najvažnija, i zato sam obrisala fotografiju. Do dan danas ta fama nije prestala.

Instagram

Iako su mediji mnogo puta, naročito dok je Oliver bio u zatvoru, imali pozitivnu ulogu u njihovom životu, Milena danas pojedinima mnogo zamera.

- Jako zameram medijima, jer nije najbitnije koliko će neka vest ili fotografija imati pregleda. Fali nam ljudskosti, toga da nekad pomislimo kako će se neko osećati. Igor i ja smo nažalost interesantni zbog života koji smo imali ali mislim da bi baš zbog svega toga trebalo da budemo svetionik. Da budemo primer da je moguće živeti i voleti i biti srećan posle svega. Ali nažalost nije baš tako. Najlakše je da se osudi i uvredi žena, da se kaže da je kurva. Uprkos svemu, moj život je lep, nema cenu i nikome ne smemo da dozvolimo da dodirne naš mikrosvet. Moramo da gajimo sreću koju imamo, jer je to jedino što imamo.