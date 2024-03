Neočekivani obrt u slučaju Branđelina: Bred Pit doneo šokantnu odluku i porodici zadao najteži udarac

Bred Pit odustao od starateljstva nad decom

Skoro osam godina traje rat između Anđeline Džoli i Breda Pita. Nekad najlepši i najsrećniji par Holivuda na veliku ljubav stavio je tačku 2016, ali brakorazvodna parnica nikako da se privede kraju. No, izgleda da se ipak nešto dešava. I to u korist zanosne glumice. Anthony Harvey/Getty Images

Najnoviji detalji iz slučaja "Branđelina" iznenadili su svet. Naime, kako bliski izvori otkrivaju za „Daily Mail“, zgodni glumac je, po svemu sudeći, odustao od starateljstva nad decom.

Iako je Bred od početka insistirao na tome da on i bivša supruga zajedno brinu o šestoro dece, taj zahtev očigledno više ne važi. Ako je to istina, Anđelina će zadržati puno starateljstvo, dok će otac imati pravo da ih posećuje. Otprilike kao i do sad, pošto je poznato da sva deca žive sa glumicom. Gareth Cattermole/Getty Images for Disney

Pitovoj odluci možda je doprinela i činjenica da su deca već dovoljno odrasla. Troje je već punoletno.

Najstariji sin Medoks uskoro će napuniti 23 godine, Paks ima 20, dok je najstarija ćerka Zahara nedavno proslavila 19. rođendan. Najstarije biološko dete, ćerka Šajlo, u maju puni 18 godina, a blizanci Vivijen i Noks imaju po 15.

Photo by Alex Wong/Getty Images

U jeku „rata“ popularnog glumca su ispitivali FBI i socijalne službe zbog prijave da je bio nasilan prema deci. Kasnije je oslobođen optužbe.

Bred je skoro dve godine u vezi sa dizajnerkom nakita Ines de Ramon, dok emotivni status holivudske dive nije poznat. No, niko ne može poreći činjenicu da je Anđelina brižna majka, budući da se sav njen svet već godinama vrti oko dece.