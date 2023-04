Zaveo ju je dok je bila studentkinja: Iznenadićete se šta je Čolina žena po obrazovanju, svaka čast

Čolina žena dve decenije misterija za javnost

Kada je 2001. izgovorio sudbonosno „da“, Zdravko Čolić imao je pedeset godina, a statusa večitog neženje odrekao se zbog Aleksandre sa kojom se prethodno zabavljao jedanaest godina.

Aleksandar Kerekeš Keki

U vreme kada su se upoznali Aleksandra je bila student geografije, a u međuvremenu je završila fakultet i stekla profesorsku titulu.

− Očarala me je svojom jednostavnošću i privrženošću. Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj, Aleksandra je studirala u Beogradu, pa smo nastavili da se viđamo, a s vremenom smo započeli i vezu – rekao je jednom prilikom legendarni Čola, koji nikada nije voleo da svoju porodicu izlaže očima javnosti.

Story arhiva

Ni Aleksandra Čolić nije, tokom tri decenije zajedničkog života, pokazivala sličnu želju. U intervjuu za hrvatsko izdanje „Glorije“ Zdravko je pojasnio:

− Ja to stvarno ne branim, ali ne vidim nekog prekog razloga da bude drugačije. Naravno, kad su neke važne manifestacije u pitanju, ona rado dođe, ali pojavljivanje samo radi slikanja nikada joj nisu bila privlačna. Ne vidim to kao nešto neobično. Evo, recimo, Arsena i Gabi, koji su bili bračni partneri iz istog miljea, koji su zajedno i pevali, nikad nisi mogao videti da se pojavljuju zajedno radi slikanja. Stvarno nemam ništa protiv ako bi ona to volela, ali nikada joj to nije bilo važno.

Nikola Segan

Aleksandrinoj odluci da se ne eksponira uz supruga doprineo je i napad jedne Čoline obožavateljke na početku njihove veze.

− Puno toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga – prisetio se svojevremeno Zdravko Čolić.