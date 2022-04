Kuvarica otkrila detalje: Nijedna poznata ličnost ovo ne radi kada uđe u restoran, ali Zdravko Čolić to ne preskače

Kuvarica Zdravka Čolića otkrila detalje koje do sada niste znali

Za nešto manje od dva meseca Zdravko Čolić će proslaviti 71. rođendan, a kao dan je jasno da je on jedna od najvećih zvezda na našim prostorima. Pored sjajne karijere porodica je ono na šta je izuzetno ponosan.

Story arhiva

Sa suprugom Aleksandrom venčao se 2001. godine, a sreća je postala potpuna kada su dobili ćerke Unu i Laru. Iako je Zdravko velika zvezda, privatni život odlučio je da sebično čuva samo za sebe pa se o njegovom ponašanju van scene može čuti samo od ljudi koju su mu veoma bliski.

Kuvarica Zdravka Čolića priznala sve

Radeći u jednom poznatom beogradskom restoranu koji je Zdravko Čolić redovno posećivao Sandra Đuretić, kuvarica i „food“ blogerka, imala je čast da svakodnevno sprema hranu za pevača, ali i da iz jednog gesta otkrije kakva je zapravo legendarni muzičar.

‒ On je bio naš redovan gost i pre svega čovek iz naroda, vedrog i razdraganog duha, uvek predusretljiv i nasmejan. Kad god je dolazio u restoran, prvo je odlazio u kuhinju da počasti nas koji tu radimo. To niko od poznatih nije činio ‒ kaže Sandra i otkriva šta Čola najviše voli da jede.

Aleksandar Kerekeš Keki

‒ Uvek je naručivao domaća kuvana jela koja su tog dana bila na meniju restorana. Voleo je domaće lepinje i proje koje sam ja mesila. Često je dolazio sa porodicom i čak telefonom naručivao hranu i dolazio samo kako bi je pokupio. S obzirom na to da je to bio restoran nacionalne kuhinje, nije bilo modernih kolača, ali smo pravili pravu lenju pitu, krempite koje su nekada pravile naše bake, kao i pite sa orasima. Sve je to mnogo voleo ‒ ističe Sandra za Grand Online.