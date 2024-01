Vaskovići uživaju na planini: Anđelina i Mihailo jurcaju po snegu, a Helena je mamina princeza

Zimovanje porodice Vasković kao iz snova

Kao gi poznati parovi i porodice, i Vaskovići su odlučili da januar provedu na snežnom pokrivaču na planini. Instagram

Porodica je ove godine posetila Kopaonik i prepustila se zimskim radostima na jednoj od najlepših srpskih planina, a Aleksandra Vasković podelila je lepe trenutke sa decom i suprugom Bojanom.

Instagram

Njihovi naslednici Anđelina i Mihailo osim što su se sankali oprobali su se i u skijanju, a najmlađa Helena je uživala sa mamom u sunčanim zracima. Instagram

Aleksandra redovno objavljuje fotografije sa svakog porodičnog putovanja, a prošla zima im je bila posebno draga jer je to bilo prvo zimovanje male Helene koja je po rođenju morala da se operiše zbog srčane mane.

− Svaki boravak u prirodi me resetuje i vraćam se spremna za svu užurbanost koju grad nosi. Jedan od ciljeva koji sam postavila za ovu godinu je da svakog meseca provedem nekoliko dana na nekoj planini na kojoj do sada nisam bila. Nadam se da će mi poći za rukom. Kopaonik i Zlatibor su mi u srcu jer delom vučem gene iz tih krajeva i uvek ću im se vraćati, ali sam željna da upoznam sve naše lepotice na kojima do sada nisam bila, pa pišite slobodno – poručila je Aleksandra na popularnoj društvenoj mreži prošle godine.

Instagram