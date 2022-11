Aleksandra Vasković slomljena od bola: Naša tek rođena Helena upravo je operisana, sve što sada imamo su molitve i strpljenje

Ćerka Bojana i Aleksandre Vasković operisana

Pre nešto više od nedelju dana Bojan i Aleksandra Vasković postali su roditelji po treći put. U njihov dom stigla je ćerkica Helena, ali radost nije dugo trajala.

Instagram

Naime, bebi je ubrzo ustanovljena srčana mana, a Aleksandra je vest o zdravlju ćerkice podelila na Instagramu. Saopštenje prenosimo u celosti.

„Dragi moji, pre svega želim da vam se zahvalim na divnim čestitkama i lepim željama povodom rodjenja naše ćerke Helene.

Osećam potrebu da vam se obratim, jer ste bili uz mene celu trudnoću i došlo je vreme da podelim ono što sam na neki način nagoveštavala a to je da nas i posle porodjaja čeka period neizvesnosti i velikih izazova..

Naime na sredini trudnoće u sklopu redovnih pregleda ustanovljeno je da naša beba ima urođenu srčanu manu koja će morati da bude hirurški korigovana u prvim nedeljama bebinog života. Suočavanje sa tim saznanjem bilo je samo po sebi traumatično ali odlučili smo da damo šansu životu, te sam nastavila trudnoću trudeći se da je nosim sa radošću i verom u najpozitivniji mogući ishod. I zaista osim tog saznanja sve je bilo u najboljem redu do samog kraja zaključno sa porođajem, koji je i najlepše iskustvo porođaja do sada ali o tome nekom drugom prilikom.

Sada se suočavamo sa definitivno najtežim periodom u našim životima dok čekamo da naša hrabra ćerkica izvojuje svoju najvažniju životnu bitku. Ona je operisana, u procesu je oporavka i sve što sada imamo su molitva i strpljenje. U periodu koji sledi nećemo se oglašavati niti odgovarati na poruke jer su sve naše misli i energija usmerene ka njoj i porodici. Hvala vam na podršci i razumevanju.“