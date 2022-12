Nije mu se javila na telefon: Ovo je iznos koji Severina duguje Kojićima, pomogli su joj kad je ostala bez dinara

Severina Vučković neslavno se rastala sa porodicom svog bivšeg supruga Igora Kojića. Kako ovih dana prenose mediji, hrvatska zvezda ostala je dužna pozamašnu sumu novca Draganu Kojiću Kebi i njegovoj supruzi Olji.

Tokom pandemije koronavirusa Severina je vreme uglavnom provodila u porodičnoj kući Kojića u Beogradu, a kako u to vreme nije nastupala, brzo je ostala bez ušteđevine. Novčanu pomoć potražila je od svekra Kebe, koji joj je, navodno, istog dana izašao u susret i pozjamio 70.000 evra.

- Severina je u međuvremenu privedena zbog kršenja policijskog časa, pa joj je Keba platio i tu kaznu. Ubrzo posle toga ona i Igor su se razveli, a pevačica je pokupila stvari i vratila se u Hrvatsku. Ono što nas je sve iznenadilo je to da nikada nije nazvala kako bi vratila novac. Keba joj je oprostio sitne dugove, ali ju je u jednom trenutku pozvao za 70.000 evra. Ona mu je tada rekla: “Nemam sada”, dok se sledeći put nije javila na telefon, pa je digao ruke od toga - ispričao je izvor upućen u celu priču.

Dragan Kojić Keba nije želeo da komentariše ove navode. Na pitanje novinara da li je istina da mu Severina duguje novac svojevremeno je kratko rekao:

- To rekla kazala me ne zanima. Od sto posto uspomena, puno je više lepih nego onih koje to nisu.