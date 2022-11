Ispunio obećanje: Nikola Rokvić prodao svoj nalog na Tviteru i od novca uradio ovo, svaka čast (foto)

Želja Nikole Rokvića se ostvarila

Krajem marta ove godine Nikola Rokvić oglasio je da prodaje svoj profil na Tviteru, a povod je lepa akcija u čast njegovog pokojnog oca. Marinko je preminuo pre tačno godinu dana posle duge i teške bolesti, i u tim teškim trenucima najviše mu je pomogla vera.

U to ime, Nikola je odlučio da u Marinkovom rodnom mestu, Bosanskom Petrovcu, sagradi put do lokalne crkve i vernicima olakša dolazak do svetinje.

Oglasio je da između ostalog prodaje i nalog na ovoj društvenoj mreži kako bi prikupio sredstva.

PRODAJEM Twitter profil, dao bih novac za izradu puta do crkve u rodnom mestu moga oca Marinka u Bosanskom Petrovcu? Ako ima zainteresovanih javite se!

Ne znam ni kolika je realna cena profila, ako ima stručnjaka neka pomognu sa informacijama :) Hvala! — Nikola Rokvić (@NikolaRokvic) March 20, 2022

“Poslednja ponuda koju sam dobio – 4.000 evra. Idemo dalje! Sportista je u pitanju", napisao je tada Nikola, a sada dodao:

"Uspeli smo!"

Želja Nikole Rokvića postala je java i malo je reći koliko suza radosnica i reči hvale je ona izazvala na Instagramu, kada je pevač objavio fotografije na kojima se jasno vidi kako će meštani do crkve sada ići prelepim asfaltiranim putem.

Svaka čast, Nikola!