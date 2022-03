Javnost dirnuta gestom: Četiri meseca posle Marinkove smrti Nikola Rokvić doneo odluku vrednu divljenja

Odluka Nikole Rokvića oduševila javnost

Nikola Rokvić odlučio je da proda profil na Tviteru, a povod je lepa akcija u čast njegovog pokojnog oca. Marinko Rokvić preminuo je u novembru posle duge i teške bolesti, ostavivši za sobom neutešnu suprugu Slavicu, sinove i unuke. U tim teškim trenucima najviše im je pomogla vera uz koju su spoznali da ovo ovde nije sve i da se slavni pevač svojim odlaskom, zapravo, ponovo rodio.

U to ime, Nikola je odlučio da u Marinkovom rodnom mestu, Bosanskom Petrovcu, sagradi put do lokalne crkve i vernicima olakša dolazak do svetinje. Prodaje i nalog na društvenoj mreži kako bi prikupio sredstva:

“Poslednja ponuda koju sam dobio – 4.000 evra. Idemo dalje! Sportista je u pitanju.”

Poslednja ponuda koju sam dobio 4.000 e!

U nedavnom intervjuu za HELLO! mladi pevač otkrio je koliko mu je vera promenila život i kakav je odnos njegove porodice prema crkvi.

‒ Marinko nije živeo liturgijski, u crkvu je išao za velike praznike, slavili smo slavu… Kad pravimo poređenje između ljudi koji žive crkveno i svetovno, nekada se ispostavi da su ovi drugi bliži Bogu nego prvi. Možeš svakog dana biti u crkvi, a da si mnogo grešniji od nekog drugog. Ljubav i povezanost s Bogom mogu da postoje prirodno, bez potrebe da se razviju učenjem. Najvažnija je suština, i to mi je Marinko pokazao.