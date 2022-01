Porodica je o tome dugo ćutala, supruga Bojana dala mu je blagoslov: Nikola Rokvić će se zamonašiti

Odlazak u manastir Nikola Rokvić želi već jako dugo

Pevač Nikola Rokvić ne krije da mu je vera veoma važna u životu i da je zahvaljujući njoj pronašao mir i spokoj. U trenutku kada je porodica Rokvić saznala da Marinko boluje od teške i nažalost neizlečive bolesti, vera im je pomogla da pronađu put. Godinama unazad Nikola je najmilijima govorio da će se zamonašiti.

- Bilo je trenutaka kada je Nikola pomišljao na monaški život, ne u smislu da bi nas ostavio, daleko od toga, već zato što je to njega izuzetno vuklo. I ja to potpuno mogu da razumem. To je bogatstvo koje duša može da oseti samo na takvom mestu. I kad dobijemo tu blagodat, taj blagoslov od molitve ili posta, to je nemerljivo s bilo kakvim ovozemaljskim životom, tako da ja mogu da razumem šta je njega vuklo. On je stvarno u jednom trenutku duboko ušao u veru, okružio se ljudima koji su u tome. Ali kasnije shvatio da je najbolje što čovek može da uradi implementirati taj duhovni život u ovaj koji živimo, uspeo je da nađe neku sredinu da živi zdravim duhovnim životom, a da nije monaški, koji je teško živeti - opisala je Bojana u emisiji "Dok anđeli spavaju", voditeljke Marine Rajević Savić.

Odlazak u manastir godinama je želeo

Da želi da zaminaši Nikola Rokvić nije želeo da krije. On je potvrdio supruginu priču.

- Pa jeste, bio sam malo naporan porodici tada. To je ta prva moja spoznaja duhovnosti, svaka tema je bila vezana za duhovnost, hteo sam svima da prenesem to kako sam ja goreo u veri, ali ne može to tako. Ja sam čovek koji ima porodicu, ima decu i moja kelija je moja porodica. Tako živim i pokušavam da nađem taj neki uzani put, porodični, a što se tiče monaštva, možda jednog dana kad izvedem decu na pravi put. Moja Bojana je veliki čovek, veliki prijatelj, ona je jako uticala na moj život, naravno, svaka žena utiče na život muškarca, ali ona je nadogradila tu neku empatiju, ljudskost. Tri u jednoj i žena i sestra i drug. To je Marinkova pesma. Ona je videla tu moju želju i ljubav da je rekla: "Nikola, ti ako budeš želeo da kreneš tim putem, daću ti blagoslov" - rekao je Nikola.

