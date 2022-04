Porodica mu je dala vetar u leđa, a Marinko bi zaplakao od sreće: San Nikole Rokvića postao java

Želja Nikole Rokvića konačno je ostvarena

Nekoliko dana pred Uskrs Nikola Rokvić krenuo je na put u Svetu zemlju. Za popularnog pevača, koji je u veri pronašao odgovor na mnoga životna pitanja, ovo lepo putovanje predstavlja svojevrsno hodočašće. Instagram

Prvo se obreo u Judejskoj pustinji, na obali Mrtvog mora, gde je posetio manastire Svetog Save Osvećenog i Svetog Teodosija, a već sutradan nam je preko Instagrama poslao razglednice iz Jerusalima, drevnog grada gde je Isus mučen, razapet i u kojem je vaskrsnuo.

„Reči su male da opišu radost i ljubav!“, napisao je Nikola pored fotografije iz „Hrama Vaskrsenja Hristovog“, poznatog i kao „Crkva Svetog Groba“, na brdu Golgota. Instagram

Želja Nikole Rokvića dugo je tinjala

Usledila je serija panorama izraelske prestonice, praćena stihovima iz „Psalma 22“:

‒ Gospod me napasa i ničega me neće lišiti. Na mestu zelenila nastani me, na tihoj vodi odgaja me. Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravde imena svog radi. Ako pođem i pored seni smrti, neću se bojati zla, jer si Ti sa mnom! Štap tvoj i palica tvoja me teše. Postavio si preda mnom trpezu na vidiku neprijateljima mojim, namazao si uljem glavu moju i prepuna je čaša kojom me pojiš. I milost tvoja pratiće me u sve dane života moga, i ja ću se nastaniti u domu Gospodnjem zadugo.

