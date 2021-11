Dan posle očeve sahrane oglasio se Nikola Rokvić potresnom porukom: Marine moj, unučići tvoji već pitaju gde si

Nikola Rokvić uputio je prerano preminulom ocu još nekoliko dirljivih reči....

Odlazak Marinka Rokvića teško su podneli svi koji su ga poznavali, voleli, koji su sa njim sarađivali. Članovi njegove porodice učinili su sve da ga isprate dostojanstveno, onako kako je Marinko i živeo, uz obećanje da će nastaviti da slede put kojim ih je vodio.

Nikola Rokvić je nad odrom oca održao poslednji govor, protkan bolnim emocijama, koji je rasplakao prisutne na Novom bežanijskom groblju. Opet, čini se da nije stigao sve da mu kaže - ni za života, ni na sahrani. Dan nakon najtužnijeg događaja u svom životu, oglasio se na svom Instagram profilu i voljenom tati uputio još po koju dirljivu reč:

"Odlazak… Šta li to u opšte znači za današnjeg čoveka… da li je to kraj, da li je to oproštaj, ili možda novi početak?



Za našu porodicu to je bio trenutak potpune ljubavi, čistih emocija koje nemaju granice, trenutaka koji su bili prozor ka večnosti, pomešani ljudskim tugama i čovečijem bolu!

Zašto čovek ne može da izađe iz okova i svih stega koje nosimo po sebi, zar tek kad nastupi tren takozvanog kraja mi osetimo potpunu slobodu i zbacimo sa sebe sve suvišne pregrade i ograde i izbacimo esenciju duše, esenciju Ljubavi koja nam pokazuje da baš to i nije kraj… Zar je teško reći Ljubavi moja, živote moj, radosti moja, lepoto moja? Zar nam je teško da to kažemo svakoga dana? Verujte, moramo!



Počeću od naše heroine!



Naša majka, tvoja divna saputnica… taj heroj nad herojima, orden ljubavi, vere, požrtvovanosti i svega najlepšeg što može da stoji u jednoj ženi, majci , supruzi i dami!

Koliko te samo voli, koliko ti je bila potpuna druga polovina, spojena bez ijednog procepa ili greške pri spajanju!

Marine moj, znao si da izabereš :)

Ma znao si sve…

Boško Karanović

Da ne pričam o tvom znanju i veštini pevanja. od kada si nas fizički napustio, tek tada sam u potpunosti shvatio kakav si ti bio pevač i kakve su tvoje pesme, tvoja karijera! Teško je bilo realno rasuđivati kada odrastaš pored takvog pevača, tako ste nas vaspitavali da svoje skromno gledamo a da druge dižemo. Teško je bilo tada da vidimo, sada kristalno jasno znam da si ti u stvari jedan od najboljih pevača narodne muzike koji su ikada šetali ovim prostorima…



Moram ti priznati da sam ponosan na tvoje drage kolege i saradnike! Znam da ih grliš i ljubiš!

Oče moj, sada jasno vidim sve… Koliko smo se samo Marko i ja borili i utrkivali da izađemo iz tvoje senke, da se izborimo za svoje mesto, da ne budemo samo sinovi Marinka Rokvića… Delimično smo to i uspeli za vreme tvog života… Sada mogu ponosno da kažem da smo mi isključivo sinovi Marinka Rokvića, ali ne u senci tvojoj , već u večnoj svetlosti!

Majkane divim ti se!

Mirko Tabašević

Znam da si ponosan na moju braću Darija i Marka, kakvi su ljudi postali, koliko tvojih gena nose koji će se tek otljučavati tvojim fizičkim odlaskom! Obećavam da ćemo čuvati tvoj amanet koji si nam ostavio, da ćemo negovati tvoje vrline i ako budemo bar upola kakav si ti bio, mislim da smo nešto uradili!

Unučići tvoji već pitaju gde si?

Despot je obećao da će biti naučnik i da će naći lek protiv smrti…

Leona se ne brine, kaže da si kod Amina! Simke ti šalje poljupce! Romeo i Mateo pozdravljaju iz Kanade!

A Dušan, tvoj brat Dušan… Zvezdo oka njegovog… Uvek ste bili tu jedan za drugog, uvek štitili svoje… Mnogo je tužan, pretužan… Ali obećao je, da će pratiti tvoj put čojstva i junaštva! Ja znam da će uspeti! Sila je on! Ljuti Krajišnici smo mi!



Kad smo kod čojstva i junaštva , mudri ljudi kažu da su to dve najveće vrline!

Obe si posedovao u izrazito visokim nivoima osvešćenosti!