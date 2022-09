Jelena Đoković otvoreno o braku i deci: Novak i ja imamo sukobe, volela bih da zaštitim Stefana i Taru, ali...

Izjava Jelene Đoković ne prestaje da se komentariše

U okviru Fondacije Novak Đoković, na čijem je čelu, supruga proslavljenog tenisera bavi se temama kao što su rani razvoj dece i predškolsko obrazovanje u Srbiji. Ovih dana tema njenih seminara je savesno roditeljstvo, a tim povodom gostovala je u emisiji „Kec na jedanaest“, gde je otkrila pojedinosti iz privatnog života.

K1 printscreen

‒ Prestala sam da pratim mnoge stvari koje pišu o meni jer sam shvatila da kako ja nešto izgovorim to postaje veliki naslov, bombastičan. Novak i ja smo kao ostali parovi, imamo sukobe kao većina ljudi u bračnoj zajednici. To što smo poznate ličnosti ne znači da je kod nas sve lepo, divno i bajkovito. Mediji stvaraju sliku o uspešnim ljudima kao da su neka nedostižna tačka, a u stvari nije tako. Trudim se da budem na istom nivou sa svima, zato otvoreno pričam o roditeljstvu ‒ rekla je Jelena, a potom je opisala kako izgleda život dece poznatih roditelja.

‒ Kada gledamo decu poznatih ljudi, nekako smo prema njima prilično kritični. Kako se ponašaju, kakav su izraz lica napravili, s kim su… Žao mi je da tako nešto vidim jer svi imamo pravo da proživimo različita iskustva, pa i da grešimo, i to je u redu. Kao da se poznatim ličnostima i njihovoj deci greške ne praštaju. Volela bih da moju decu zaštitim, ali nisam sigurna da ću uspeti. To je njihov put koji ja moram da prihvatim kao takav. Rođeni su u ovoj porodici i to im je što im je.