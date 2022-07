Punih 30 godina izbegava javno pojavljivanje: Ovo je Sanja, supruga Ivice Dačića koja nikada nigde nije želela da gostuje

Supruga Ivice Dačića ne voli da se pojavljuje u javnosti

Sanja i Ivica Dačić venčali su se pre 29 godina i danas važe za jedan od najskladnijih i najdugovečnijih bračnih parova.

Iako predsednik skupštine često ističe da mu je supruga najveći oslonac i životna podrška, gospođa Dačić retko se pojavljuje u javnosti. Zajedno se mogu videti tek u nekim svečanim prilikama ili kada ruku pod ruku, u vreme izbora, izađu na glasačko mesto.

Luka Šarac

- Ima otpor da bude prisutna u medijima, nikada nije htela nigde da gostuje i ja to poštujem - izjavio je Ivica Dačić, koji je nedavno dobio nagradu u kategoriji “Očuvanje i negovanje pravih vrednosti.”

Tim povodom dao je intervjuu za HELLO!, u kojem je između ostalog ukazao na značaj očuvanja tradicionalnih vrednosti.

Luka Šarac

- I supruga i ja smo tradicionalno vaspitani. To znači da je porodica na prvom mestu, i kad je dobro i kad je teško. Iz svojih porodica poneli smo veru da se i najveći izazovi mogu rešiti uz podršku najbližih, baš kao što su i najlepši trenuci kada smo zajedno. Greši svako ko na nekoj drugoj strani traži sreću ili podršku. To smo naučili od naših roditelja i to se trudimo da prenesemo na našu decu.

Supruga Ivice Dačića stroga je mama

Govoreći o vaspitanju sina Luke i ćerke Andree, dodao je:

- Mojoj supruzi je pripala uloga strogog roditelja, možda i zato što sam strogoću trošio na poslu. Šalu na stranu, mislim da sam svaki trenutak sa porodicom koristio da ga provedemo u dobroj atmosferi. Obaveze su mi uvek odnosile mnogo vremena, pa su momenti kod kuće bili veoma dragoceni.

Mirko Tabašević

O tajni harmoničnog braka dugog skoro tri decenije, kaže:

- Ako je tajna da ljudi u braku treba da se vole i poštuju, i da to rade i posle 30 i 50 godina zajedničkog života, onda neka bude tajna. Ipak, mislim da je to nešto što sa sobom nosi svako ko je odrastao u zdravoj porodičnoj sredini. Nije uvek lako, ne postoji porodica bez problema, ali sve se može rešiti kada postoje ljubav, poštovanje i želja. To drži porodicu u skladu i na okupu. Promo