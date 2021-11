Olja i Keba slave četiri decenije ljubavi, ovo je njihova priča: Tata mi je rekao: Šta će ti pevač? Znaš li kakav će ti život biti?

Olja i Dragan Kojić Keba slave jubilej ljubavi vredan poštovanja

Četrdeset godina zajedničkog života, pogotovo u današnje vreme, jubilej je vredan poštovanja i čestitanja. Kada se ima u vidu da je reč o paru koji je te četiri decenije proveo pod svetlostima reflektora, reč je o pravom podvigu.

‒ Ovde smo se upoznali pre četrdeset godina, 30. oktobra, u Velikom Selu. Tata mi je rekao: „Šta će ti pevač? Znaš li kakav će ti život biti?“ Rekla sam da znam samo da je dobar čovek. Nisam pogrešila, napisala je na „Fejsbuku“ Olja Kojić, supruga Dragana Kojića Kebe, uz fotografiju na kojoj je sa suprugom.

Popularni pevač o početku zajedničkog života sa Oljom svojevremeno je pričao:

‒ Bila je to najlepša svadba na Balkanu. Trebalo je stići do Mostara gde smo išli po mladu. Tamo smo slavili do zore, potom smo drugi dan nastavili u „Gradskoj kafani“ u Loznici, treći dan u mojoj kući u Klupcima i na kraju četvrti dan u Velikom Selu, takođe kraj Loznice, odakle je Oljin otac.

Olja i Dragan Kojić Keba svoju ljubav neguju dugi niz godina

‒ Bila je vrlo mlada, imala je svega 17 godina kada smo se zavoleli ‒ prisetio se Keba. ‒ Posle nekoliko meseci zabavljanja, setio sam se jednog sna koji me je ozbiljno uplašio. Sanjao sam Oljin lik i da baš njom treba da se oženim. Valjda je to neka magija, metafizika. Tako je moralo da bude. Uz to, kad sam se oženio, imao sam tremu i pitao se šta ću raditi sa jednom ženom ceo život. Od tada su prošle silne godine, može još toliko da ih ode, biće isto. Iskreno se volimo, a sve ostalo je u Božjim rukama.

Njegova životna saputnica, sa kojom je dobio ćerku Natašu i sina Igora, otkrila je da su na bračno putovanje otišli u Dubrovnik, ali i da čuva najlepša ljubavna pisma koja nije čitala deci.