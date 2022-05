Sreću je pronašao u četvrtom braku s 30 godina mlađom: Ovako su Frano i Milena Lasić izgledali na svom romantičnom venčanju

Milena i Frano Lasić - Romantično venčanje o kome se i danas priča

Glumac Frano Lasić, koga ovih dana gledamo u filmu „Ne igraj na Engleze“, već sedam godina uživa u skladnom braku sa beogradskom umetnicom Milenom. Pošto su svadbu organizovali u kratkom roku i bez previše pompe, mnogi su mislili da je mlada u drugom stanju. Sin Nikolas je, ipak, stigao tek pet godina kasnije. Frano iz prethodna dva braka ima troje dece.

Mirko Tabašević

Sudbonosno „da“ izgovorili su u opštini Stari grad. Mladoženja je nosio elegantno crno odelo i leptir-mašnu, dok se mlada opredelila za svedenu venčanicu i beli venčić u kosi. Kum im je bio Neven Bošković, jedan od najpoznatijih manekena bivše Jugoslavije.

Mirko Tabašević

Milena i Frano venčali su se posle tri godine zabavljanja, a mediji koji su izveštavali o svadbi nisu propustili da napomenu kako je Milena tri decenije mlađa od supruga.

‒ U našem odnosu ne primećuje se razlika u godinama. U nekim stvarima ja sam Frani učiteljica iako sam mlađa, a u drugima je on, kao stariji i iskusniji, učitelj meni. Žene brže sazru od muškaraca, a ja sam uvek bila ozbiljna za svoje godine. Odlično se dopunjujemo ‒ otkrila je Milena u prvom intervjuu za HELLO! kada je postala gospođa Lasić.

Mirko Tabašević

Na pitanje kako ju je Frano osvojio, odgovorila je:

‒ On je pre svega dobar čovek, a to mi je najbitnije. Gospodin je u svakom smislu te reči, brižan, pažljiv i pun razumevanja. Pored njega imam sve što jedna žena može da očekuje od partnera.

‒ Milena je divna osoba, puna razumevanja, pozitivna, a pri tom čvrsto stoji na zemlji ‒ uzvratio je komplimente tek venčani Frano, koji je kao rođeni primorac želeo da gosti osete duh Jadrana, pa je angažovao klapu koja je otpevala nekoliko pesama.

Mirko Tabašević

Za prvi ples Milena i Frano Lasić izabrali su pesmu simboličnog naziva ‒ „All you need is love“.

Imajući u vidu da od 2015. plešu u ritmu ljubavi nema sumnje da im je donela sreću.