Prelepe fotografije sa proslave 1. rođendana Alekseja Jovića, Sofija ne krije: Želeli smo pravi dečji rođendan, a ne žurku za odrasle

Sofijin i Lukin sin Aleksej proslavio prvi rođendan na jednom bajkovitom mestu

Osmi septembar je bez sumnje najvažniji dan u životu Sofije Milošević. To potvrđuju i dirljive reči koje je ostavila na „Instagramu“: “Kada si stigao, mom životu si dao posebno značenje. Moja ljubav prema tebi ne može se opisati rečima, ti si moj celi svet, razlog da svaki dan budem nasmejana, da budem bolja osoba. Kada legnem pored tebe, srce mi je puno. Svakog dana sam zahvalna što te imam. Srećan ti prvi rođendan, sine.”

Stefan Stojanov

Taj dan, beskrajno važan lepoj Beograđanki i njenom izabraniku Luki Joviću, protekao je u jednoj lepoj vinariji u Vojvodini, gde su im se pridružili najbliži rođaci i prijatelji. Na pitanje kako je izbor pao baš na Frušku goru, uspešna manekenka i vlasnica modnog brenda kaže:

‒ Fruška gora je jedno od najmagičnijih mesta u Srbiji. Proslavu sam zamislila kao pravi dečji rođendan, a ne žurku za odrasle. Dok sam birala dekoraciju ideja je bila da se jednog dana, kad bude gledao ove fotografije, Aleksej oduševi. Doduše, pitanje je koliko to zanima dečake, ali znam da ću ja uvek pamtiti tortu koju sam videla na fotografijama sa mog prvog rođendana. Bila je u obliku šešira i izgledala mi je “vau”. Stefan Stojanov

Sofijin i Lukin sin u potpunosti je promenio njihov život

Pod utiskom atmosfere koja je u njihovom domu vladala danima pre i posle rođendana, Sofija je ponovila da svake večeri, dok gleda Alekseja kako spava, zahvaljuje Bogu što ga ima. Kada smo je pitali da li je prošle godine u ovo vreme zbog nečega strepela, odgovorila je:

‒ Porođaja se nisam plašila jer sam zbog svoje izuzetne fizičke spreme računala da će sve proći glatko. Tako je i bilo. Smeju mi se moji iz ateljea jer sam sa njima razgovarala o materijalima za haljine dok sam imala kontrakcije. Doduše, prethodno sam primila epidural. Međutim, još dok sam bila u drugom stanju stalno sam se pitala šta će biti kasnije, jer smatram da nijedna naša aktivnost, po stepenu odgovornosti, ne može ni da se približi roditeljstvu. Činjenica je da načinom na koji vaspitavamo dete u ogromnoj meri utičemo na njegov budući život. Nekad se, kada me “izmanipuliše”, pa mu posle plakanja dam nešto što u početku nisam htela, zapitam da li sam mu učinila medveđu uslugu. Narednih godina moj i Lukin zadatak je da Aleksej bude dete koje oseća da ima svu ljubav ovog sveta, ali da ni slučajno ne postane razmažen.

‒ Aleksej je centar mog univerzuma. Otkad ga imam, želim da mu budem dobar primer, bilo čime da se bavim. Ne sumnjam da me neki posmatraju kao “ženu fudbalera”, ali me to ne pogađa, jer radim od svoje 14. godine. U stvari, prve pare zaradila sam sa sedam godina. U vreme kada ovde nije bilo strane štampe ujak je iz Italije donosio stare brojeve magazina „Vogue“. Kad ih mama prelista, ja izađem na ulicu i prodajem ih.

‒ Mada svaki dan Bogu zahvaljujem na životu koji vodim, mislim da ni Luki ni meni nije pao s neba. Iza mene je mnogo znoja, suza, strepnji, ružnih životnih situacija, deset godina provedenih daleko od porodice… No, sve to me je očeličilo, a 16 godina provedenih u modnoj industriji, tokom kojih sam radila sa velikim brendovima, doneli su mi dragoceno iskustvo. Ovog leta sam se radovala kao dete jer se cela kolekcija toliko brzo rasprodala da sam na letovanju nosila haljine koje sam kupila, a ne svoje modele.

Slušajući je, morali smo da je pitamo da li je tokom trudnoće mislila: “Bože, daj da beba bude lepa, nema smisla da bude drugačije kad ima takve roditelje”.

‒ Uvek sam svoju bebu zamišljala s plavim očima i svetlom kosom, pa sam se u periodu iščekivanja pitala hoće li biti baš takva. (smeh) Svi u mojoj porodici mnogo ličimo i imamo plave ili zelene oči, a Lukine su smeđe, pa je moj brat govorio da sigurno neće ličiti na nas jer tamnija boja preovlada. Kad sam, istog trenutka kad se Aleksej rodio, videla te plave oči, bila sam dodatno srećna.

