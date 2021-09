U prodaji je novo izdanje vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 698 je od petka 17. septembra na kioscima!

MERSEDES FERNANDES DE KORDOBA, ugledna dizajnerka enterijera i potomak Velikog kapetana, predstavlja nam porodični pazo

PORODICA KARAĐORĐEVIĆ u zanimljivim aktivnostima na Oplencu uživalo je više od hiljadu mališana iz cele Srbije

INSIDE STORY

VALENTINA I VLADIMIR STOJKOVIĆ, na velikom porodičnom slavlju u glavnim ulogama bili su Sara i Vladan

ANĐELA ĐURAŠKOVIĆ za izabranika Luku udala se iz četvrtog pokušaja, a zvezda slavlja bio je dvogodišnji Mihajlo Hello!

SEDAM DANA

SOFIJA MILOŠEVIĆ I LUKA JOVIĆ, Aleksej, centar njihovog sveta, proslavio je prvi rođendan na jednom bajkovitom mestu Hello!

SAŠA MATIĆ starijoj ćerki Aleksandri priredio je nezaboravnu zabavu za 18. rođendan

PARIS HILTON, sa budućim suprugom uselila se u modernu kuću na plaži, koju je nedavno kupila za osam i po miliona dolara

INSIDE STORY

ŽAN-POL BELMONDO, na večni počinak ispraćen je iz Vojnog muzeja u Parizu uz najviše državne počasti

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Ališa Kiz

LEPOTA Može (li) bez vode

MODA Cut it out

DUH I TELO Zdravlje je važno

KUVANJE Iz daleke Azije

KULTURA I ZABAVA

HOROSKOP

TRAVEL Valeta

HELLO! 698 je od petka 17. septembra na kioscima!

Hello!