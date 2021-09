Jutarnja rutina Cece Ražnatović: Bez ovoga folk zvezda nikada ne izlazi iz kuće

Intervju Cece Ražnatović na teme o kojima u javnosti retko govori izazvale su veliku pažnju javnosti. Naime pevačica se ovog puta osvrnula na dijete i bjuti-rutine koje su zaslužne za njen odličan izgled u petoj deceniji života, kao i na starenje i menopauzu. Takođe, jedna od tema ovog intervjua bio je i njen momak Bogdan Srejović.

Evo koje rituale je pevačica istakla kao glavne krivce svog besprekornog izgleda .

‒ Ujutru postoje pravila kojih se godinama pridržavam, to je ta jutarnja rutina, kada se umivate, hidrirate kožu, a potom doručak, jutarnja kafa i dan može da počne.

Ata Images

Kako polako gazi petu deceniju, na pitanje o dolasku menopauze, psihoterapeutu i promenama koje to životno doba donosi, rekla je:

‒ Za sada ne razmišljam o menopauzi. A što se tiče psihe, ne mislim da su razgovori sa psihoterapeutom bauk. To su stručna lica koja nam kroz razgovor mogu dati hrabrost da se osećamo bolje i da učinimo dobre stvari za sebe. Mene je život nosio od nemila do nedraga, ali sam nekako uvek sama uspevala da pronađem najbolje moguće rešenje. Uz sve to imala sam podršku prijatelja, posebno moje porodice.

Intervju Cece Ražnatović otkriva šta je veza sa mlađim muškarcem sa sobom donela

Ceca se osvrnula i na kilažu koju godinama održava bez velikih oscilacija, a spomenula je i dijetu na kojoj je doskoro bila.

‒ Donedavno sam bila na režimu, ali trenutno je faza kada upravo zbog tog tempa ne stižem da jedem tačno na vreme i slobodno mogu da kažem da sam se malo opustila. Prija mi, ali mislim da ću brzo „preseći“ i nastaviti da pazim šta unosim u organizam.

Kako su dosadašnje veze folk dive uglavnom bile sa mlađim muškarcima, otkrila je da li je razlog tome što se sa njima bolje razume.

ATA Images

‒ Apsolutno. Kako drugačije ‒ rekla je.

Polako se bliži godinu dana od početka veze sa Bogdanom Srejovićem, a Ceca je ovim putem otkrila šta joj je veza sa devet godina mlađim muškarcem donela.

‒ Sve ono što jednoj ženi može da donese veza sa osobom koja vas razume i podržava na svim životnim poljima. To je danas retkost.