Supruga Čede Jovanovića ne želi da ćuti, iznela svoju verziju piče, evo šta se dogodilo u stanu na Novom Beogradu

Supruga Čede Jovanovića iznela svoju verziju priče

Čedomir Jovanović je priznao jutros da se u stanu na Novom Beogradu potukao sa suprugom Jelenom s kojom ima četvoro dece. Jovanović je, vidno uzrujan za Kurir rekao da nema šta više da kaže, da je sve istina i da "više ništa neće biti dobro", te "da je to kraj".

Nakon što je Čedomir Jovanović potvrdio da se potukao sa suprugom Jelenom, ona je negirala sve.

- Najbobičnije gluposti, mi smo bili u Sarajevu na proslavi 22 godine ljubavi, ne znam da li je to bio Čeda, kažu zvao je neki Čeda, da rezerviše rođendan u igraonici. Ovo je neka nameštaljka, ovo nema veze sa razumom. Mi smo bili u Sarajevu, bilo nam je divno, naš sin je u Engleskoj, naše tri devojčice su u školi, ja pravim ručak, meni stižu poruke da smo se tukli“, rekla je ona vidno uznemirena na portal Nova i dodala:

- Ne želim da živim u ovoj zemlji, ovo nameštaju Rusi, ne znam ko. Ne verujem da su se čuli sa Čedom.

Supruga Čede Jovanovića vidno uznemirena

Supruga Čede Jovanovića kaže da je niko nije tukao, niti da je ona bilo koga tukla.

- Spremam grašak, ručak za tri devojčice koje su u školi, mene niko nije tukao, niti sam ja nekog tukla. Povraća mi se od Srbije. Ne mogu ovo da podnesem. Svašta su objavljivali o meni. Da se skinem gola nasred ulice i da kažem da me niko nije tukao? Kako da dokažem da se neke stvari nisu desile? Moja deca i njihovi drugari će čitati ovo i misliti da smo se mi tukli. Ovo je van pameti, ovo nema smisla. Kome da prijavim? Šta da prijavim? Sud će za sedam godina da donese odluku. Meni ovo ne treba u životu, ja živim miran život, vratila sam se s puta sve je okej i sve je super.

Na pitanje da objasni izjave Jovanovića za medije, u kojima on navodno potvrđuje da je došlo do tuče, Jelena kaže:

- Ja ne znam šta Čeda radi, otišao je na posao. Kakve izjave daje? Je l' ste sigurni da je to Čeda? Sada me zove žena koja vodi igraonicu, ona pita je l bukiramo za dete, ja kažem da mi detetu nije rođendan i da to nije Čeda. Nikada nikoga nisam prijavila policiji niti sam se tukla sa bilo kim - rekla je ona.

Kuriri navodi da je nasilje u porodici prijavila Jelenina majka, Čedina tašta, ali kada je policija izašla na teren kućna pomoćnica je negirala da se bilo šta loše dogodilo u porodičnom domu Jovanovića.