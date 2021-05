Bogdan Srejović slavi 38. rođendan, Ceca blista kao nikada pre (foto)

Dečko Cece Ražnatović danas proslavlja 38. rođendan. Nekadašnjem manekenu iz minuta u minut stižu čestitke, koje ažurno deli na „Insta-storiju“.

ATA Images

„Neka te prati svaka sreća, gde je ima da postane veća. Neka ti Sunce sija snažno, da se ostvari sve što ti je važno. Da te zdravlje služi, a ljubav cveta, da ti se ispuni svaki san, želim ti srećan rođendan!“, pisalo je u jednoj čestitki.

Ove godine luda rođendanska žurka će izostati, ali ne i intimno slavlje. Ceca i njen zgodni izabranik u odabranom društvu uživaju u bašti jednog beogradskog restorana. Među zvanicama su mahom članovi porodice Predrag i Lidija Ocokoljić, Bogdana Ražnatović... Iako nije želela da otkrije šta je Bogdanu poklonila za rođendan, folk zvezda je priznala da je srećna i zadovoljna.

ATA Images

‒ Nisam se zavetovala da ću ćutati o svom emotivnom životu, ali sam za sve ove godine na estradi videla kako to ide. Prvo date delić svog života koji kasnije postane deo. Ubrzo on postaje najveći deo, a na kraju vaš život postaje svačiji. Bukvalno svačiji, samo ne vaš. Nemate uticaj na to šta će se pisati ni o vama ni o vašem partneru, šta će se iz vaše ili njegove prošlosti iskopati, a posebna priča je koliko će u priči biti neistina i, najzad, kako će sve to izgledati kad stigne pred čitaoce. Uvek se doda malo senzacionalizma, doda bar poneki detalj jer ima novinara kojima je istina suviše obična ‒ izjavila je Ceca nedavno za HELLO!.

ATA Images







Podsetimo, velika muzička zvezda u vezi je od jeseni prošle godine. Bogdana je upoznala u jednom prestoničkom restoranu koji je u njegovom vlasništvu. Kao bomba u javnosti je 13. januara odjeknula vest da Svetlana Ceca Ražnatović konačno ima dečka. Da je srećna u ljubavi nije krila, a posebno joj je važno što su i Veljko i Anastasija prihvatili Bogdana i o njemu imaju samo reči hvale.

ATA Images