Ljubavna priča Vesne Radusinović i Milomira Marića počela je sasvim drugačije, ovo je prava istina

Vesna Radusinović i Milomir Marić zajedno su četvrt veka, i uprkos tome što nikada nisu ozvaničili svoju vezu, važe za jedan od najskladnijih i najdugovečnijih parova našeg javnog života. I pored medijskog interesovanja za njihov odnos, koje ne jenjava godinama, uspeli su da sačuvaju porodični mir. U javnosti se retko pojavljuju kao par, zajedničke intervjue daju još ređe, ali na osnovu fotografija koje Vesna s vremena na vreme objavi na svom „Instagramu“, jasno je da je ljubav koja ih je spojila 1995. godine i dalje prisutna.

Ipak, njihova priča, po mnogo čemu netipična, počela je znatno ranije. „Znate li vi kako sam upoznao Vesnu? E, to vam je priča za novine“, otvorio se Marić jednom prilikom. „Bio sam mlad novinar, obilazio sam bivšu Jugu i pisao o noćnom životu. Otišao sam u Podgoricu i ugledao devojčicu, lepu kao lutka, kako izlazi iz gimnazije. Prišao sam joj da se upoznamo, pa smo seli na klupu u parku pored Morače. Pitao sam je da se vidimo opet, rekla je da ne može jer ide kod babe na Skadarsko jezero. I tako smo se rastali.“

Vesna Radusinović i Milomir Marić - Sudbina je rekla svoje

Godinama kasnije putevi su im se ponovo ukrstili u Beogradu. Vesna se u međuvremenu udala za Dževdeta Tuzlića, filmskog kritičara iz Sarajeva, sa kojim je dobila sina Vedrana. No, taj brak nije potrajao. Postala je uspešna novinarka, pa su ona i Milomir neko vreme bili kolege u „Profilu“. Ubrzo se rodila i ljubav. „Živeli smo zajedno dve godine, a ja sam tek onda shvatio da je to ona ista devojčica sa kojom sam sedeo u parku. Rekla mi je: ’Jeste, to sam ja. Nisam smela ranije da ti kažem, da ne misliš da sam luda’“, ispričao je Marić.

Luka Šarac

Novinar od čije britke reči i danas mnogi strepe sebe opisuje kao „papučara“: „Nisam bio ni sa jednom ženom pre Vesne. Ona ih je sve izbrisala, izvršila mi je lobotomiju.“ A kako je on našao put do njenog srca? „Nikada se nije trudio da me osvaja, bar ne na onaj uobičajeni način koji podrazumeva udvaranje, cveće i poklone, jer oboje znamo da bi to bila propast. Ne hajem mnogo za manifestne izlive ljubavi i da svi treba da vide koliko me voli. Osvajao me je, pre svega, svojom drskošću, cinizmom i humorom. Ali ono što je tako čvrsto vezalo Marića i mene jeste njegova ljubav sa Vedranom.“

Nijedno od njih dvoje u intervjuima koje su davali nije ni pokušalo da stvori privid da je u njihovom odnosu sve idealno. „Često se svađamo. Nije uspeo da obuzda moj temperament, ali on je tip stoika i cinika. Sve oluje podnosi sa smeškom, a onda nastupa bonaca“, kaže Vesna. „Svega je tu bilo, ali nikada se nismo lagali. Laž ubije i sve razori. Naše su svađe žučne i prilično zabavne. Nikada nam nije bilo dosadno. Marić je ostajao uz mene i kada sam bila nemoguća, kada nisam podnosila ni samu sebe.“

Život sa glavnim i odgovornim urednikom „TV Happy“ ima svojih mana, ali autorka brojnih romana koje žene obožavaju našla je kompromisno rešenje. „Ne mogu da prežalim što mi je televizija ’otela’ muža. Ranije je zabavljao samo mene i ja sam u tome uživala. Otkako je počeo da zabavlja celu Srbiju, za mene tu ’leba nema. Mogu jedino da uključim televizor i da ga gledam, da se malo nasmejem. Ali u to doba obično nisam budna. A hvali se da je najduhovitiji dok se ja ne probudim. Tako vam je to.“