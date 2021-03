Gde je nestala Nina Radulović: Od skandala sa Lekom gubi joj se svaki trag, oglasila se njena majka

Nestanak Nine Radulović nakon skandala u kojem se našao njen bivši suprug svi komentarišu. Tačku na ćutanje rešila je da stavi njena majka, Gorica, koja se oglasila danas. Dok se njena ćerka sklanja iz javnosti nakon što su izrečene teške optužbe na račun Branislava Lečića, Gorica Radulović je imala ovo da izjavi.

- Moje mišljenje je da se radi o jednoj ženi, da budem blaga, vrlo problematičnoj, u čiju biografiju i stil života treba malo začeprkati. O tome se radi. Nama je sve ostalo poznato u vezi sa drugom stranom i tu treba samo ostaviti da se stvari odvijaju po proceduri - istakla je Gorica, ipak, kako je rekla, ona u ovom slučaju ne želi da bira strane, već će se mudro ograditi.

- Ja se ne stavljam na stranu nikoga, taman posla. Ali, isto tako, ni niko drugi ne može da se stavlja ni na čiju stranu, jer niko nema dovoljno podataka, kao što ih nemam ni ja. Apsolutno se ne stavljam, žena sam, imam ćerku. To je prvi razlog, a i imam ljudski i intelektualni razlog, da shvatam šta je dobro a šta je loše. Ali, u ovom slučaju je apsolutno nepoznato šta se desilo. Sve deluje da se ne zna šta je i da se treba ograđivati.

Instagram printscreen

Posle teških optužbi za silovanje, koje je Danijela Štajnfeld iznela na račun svog kolege Branislava Lečića, bivšoj supruzi poznatog glumca gubi se svaki trag. Iako mediji na sve načine pokušavaju da dođu do komentara Nine Radulović, voditeljka kao da je u zemlju propala. Na pozive i poruke ne odgovara, na poslu se ne pojavljuje, ne viđaju je čak ni komšije u zgradi u kojoj stanuje.

Osim što situacija sama po sebi nije prijatna, nema sumnje da je Ninin prioritet u ovom trenutku da zaštiti desetogodišnjeg Lava, koji je isuviše mali da bi mogao da se nosi sa ovako delikatnim okolnostima. Deca umeju da budu strašno surova, mediji svakodnevno izveštavaju o slučaju, na kraju krajeva, ma kakav bio, to je njegov otac.

Mirko Tabašević

‒ Oboje smo civilizovani ljudi, tako da ćemo posle razvoda ostati prijatelji i saveznici u velikom poslu odgajanja našeg divnog Lava. Znajući da će sve zanimati razlozi za razvod, posle dugog promišljanja i sami osetivši potrebu da jedno drugom, pa i vama to artikulišemo, došli smo do zaključka da je razlaz danak ovom vremenu, u kome se nismo podjednako snašli. Nismo uspeli da održimo zajednicu i pored velikog truda, zbog verovatno uobičajenog razloga, udaljili smo se zbog poslovnih obaveza i obostranog odsustva od kuće i tako se lagano otuđili, gotovo neprimetno ‒ izjavio je poznati par za HELLO! kada se pre pet godina razvodio.

Sin Nine Radulović i Branislava Lečića rođen je 2010, godinu dana posle venčanja poznatog para. Bračnu zajednicu okončali su 2016.

‒ Uvek se dogovaramo, dogovor kuću gradi. Leka je super što se toga tiče, mi smo zaista veliki prijatelji. Zajedno odgajamo i vaspitavamo Lava, on sa mnom živi, ali je često sa tatom - govorila je Nina o bivšem suprugu.