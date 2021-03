Druga strana medalje: Te 2012. godine Nina Radulović i Branislav Lečić živeli su pravu bajku

Nina Radulović i Branislav Lečić važili su za jedan od najtraženijih parova na javnoj sceni. O njihovoj ljubavi dugo se pisalo, a razlika od 31. godinu nikada nije bila prepreka za sreću i odluku da 2010. godine u oktobru stupe u brak. Samo pet meseci kasnije, postali su roditelji dečaka Lava, koji je njihovim životima dao novi smisao. Tada niko nije pomišljao da bilo šta može da krene po zlu...

Andreja Damnjanović

Upravo u tom momentu, dok je njihov brak cvetao, glumica Danijela Štajnfeld tvdri da je doživela silovanje, koje joj je u potpunosti promenilo život i nateralo je da napusti Srbiju. Osam godina kasnije, glumica je odlučila da se vrati, i u javnost iznese sve detalje o silovanju koje je doživela od kako tvrdi Branislava Lečića. I dok glumac sve optužbe negira, Danijela se priseća svega što je doživela te kobne noći 7. maja 2012. godine, na obroncima Beograda, u automobilu.

Edvard Nalbantjan

- Te noći on je mene na moje moljenje i plakanje, na moje 'ne', odveo negde gde nisam znala gde sam, gde nisam mogla da izađem iz tog prostora, to je bilo van Beograda, negde na obroncima Beograda, usred noći. Tamo me je mučio, tamo me je silovao - ispričala je, između ostalog, glumica za "Insajder".

A sa druge strane, Nina je smatrala da živi bajku sa čovekom koji joj je osvojio srce. U novembru 2012. godine, na romantičnoj večeri proslavili su dve godine braka. Bili su jako srećni zajedno, činilo se da će ljubav trajati večno i da su jači od svega.

Andreja Damnjanović

- Još u prvoj godini braka sve stvari budu jasne. Nas dvoje smo sada isti kao kada smo bili u vezi. Čini mi se čak i da nam je, otkako smo se venčali, bolje jer smo shvatili koliko nam je važno što imamo dete i to što živimo zajedno. 'Papir' drži vezu stabilnom, teže je vezu 'prokockati' ako imaš obećanje pred Bogom i narodom. Inače, dete menja partnere nabolje. Sve egoistične potrebe sa bebom prestaju. Parovima koji dobiju mališana uskraćeno je vreme koje bi provodili u dokolici, ali je važno dobro se organizovati - rekla je te godine za magazin „Hello!“ Nina Radulović - Lečić i dodala:

- Partneri sa dolaskom bebe shvataju da je to iskustvo divno, pa onda i sa vedrije strane posmatraju sve one manje lepe stvari koje roditeljstvo donosi. Ipak, ponekad bi trebalo vratiti se u prošle dane. To je lekovito za vezu i tada radi 'baka-servis'. Svaki izlazak iz ustaljenog ritma života prija, kao veče na kome smo proslavili dve godine braka. Kada na ovaj način dnevne obaveze, radne i roditeljske, ponekad začinimo, to oporavlja.

Podsećamo, Branislav Lečić i Nina razveli su 2016. godine. Pre ovog, glumac je već jednom bio u braku i to sa Ivanom Vujadinović, sa kojom ima sina Ivana i ćerku Anu.