Neverica: Glumica Danijela Štajnfeld rekla da ju je silovao Branislav Lečić?

Branislav Lečić - silovanje koje je šokiralo javnost!

Glumica Danijela Štajnfeld otkrila je Višem javnom tužilaštvu da je glumac Branislav Lečić, misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao, prenose domaći mediji. Štajnfeld je pre nekoliko dana pojavila u beogradskom Višem javnom tužilaštvu, na poziv tužioca kako bi dopunila svoj prethodni iskaz. Ona je, u prisustvu advokata, kako prenosi "Nova.rs".govorila o svom traumatičnom iskustvu, o kom je javnost upoznala pre nekoliko meseci u svom dokumentarnom filmu, snimljenom u Americi gde trenutno i živi.

Kako taj portal saznaje, Štajnfeld je otkrila da je misteriozni silovatelj, čiji je identitet uporno skrivala od javnosti, glumac Branislav Lečić, navodeći da ju je napastvovao pre nekoliko godina dok je sa njim radila na jednom projektu.

Nakon saslušanja Štajnfeld, tužilaštvo treba da donese odluku kako će dalje postupati, a očekuje se da će Lečić biti pozvan da se izjasni povodom prijave glumice. U ranijem iskazu datom pred tužiocem, glumica nije iznela bilo kakav detalj koji bi ukazao na potencijalnog počinioca. Ona je tada rekla da je reč o “veoma moćnom čoveku” koji se neprekidno pojavljuje u javnosti.

Branislav Lečić - Silovanje o kom bruji region

Glumica je ispričala da je bila silovana kada je imala svega 21 godinu, zbog čega se, kako je govorila, i preselila u Ameriku. Ona je u dokumentarcu “Drži me čvrsto” rekla kako ju je silovao jedan moćnik iz domaće filmske industrije, čije ime nije želela da otkriva.

- Imala sam ideju da napravim film o posledicama silovanja i seksualnog zlostavljanja iz perspektive žrtve i ljudi koji su počinili zločin. Kada sam pogledala sirovi materijal ohrabrila sam se i u poslednjem trenutku odlučila da i ja podelim svoju priču - preneo je "Variety" njenu izjavu.

Po dolasku u Ameriku imala je problem sa posttraumatskim poremećajem, ali se oporavljala, kako je navela, uz pomoć prijatelja.

- Zatekla me je činjenica da to što ću govoriti o tome je zapravo početak toga da budem okej. To je lečenje. Bilo je to veliko otkriće za mene. Posle silovanja poveravala sam se jedino mom laptopu. Snimila sam male video zapise koji su na kraju završili u dokumentarcu. Oni su danas dragoceni testament, jer pokazuju kako se žrtva oseća posle zlostavljanja - ispričala je ona.

Krajem avgusta, Štajnfeld je izjavila da će “uskoro sve saznati”, te da je film koji snimila govori posledicama i uzrocima ćutanja u vezi sa zlostavljanjem i šta to radi nama kao društvu.