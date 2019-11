Venčali su se posle šest meseci veze: Ovako su se upoznali Jelisaveta i Miloš Teodosić

Glumica Jelisaveta Orašanin udala se posle šest meseci veze za proslavljenog srpskog košarkaša Miloša Teodosića, a u februaru ove godine, par je dobio ćerku Petru.

Iako se Jelisaveta i Miloš trude da svoju intimu sačuvaju od javnosti, glumica je gostujući u emisiji “Balkanskom ulicom” otkrila kada je i kako upoznala svog sadašnjeg muža.

– Ja sam bivši sportista, u mojoj kući se uvek pratio sport i znala sam ga sa malih ekrana. Vrlo poštujem i cenim njegov talenat, on je za mene umetnik na terenu. Prvi put kada sam ga upoznala bila sam sa Tamarom Krcunović i to je bilo jako davno. Otišle smo u jedan restoran u Zemunu i on je tada bio tu. Upoznali smo se, sedeli, pričali – rekla je glumica, prenosi Kurir, i dodala da se nije zaljubila na prvi pogled.

– Tada smo i on i ja bili zaljubljeni, što je potpuno u redu, ali kasnije kada je to prošlo sam ga opet srela i to je bilo to – ispričala je Jelisaveta u emisiji i kroz smeh dodala da joj mozak “ne radi” kada se zaljubi.

Lepa glumica je otkrila da odlazi u Valjevo i kada Miloš nije tu.

– Njegova baka Božidarka je živa i podseća me na moju baku, tako da baš trčim u Valjevo.