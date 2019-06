Majka Darka Radovanovića neutešna: Isplačem se kad na televiziji vidim sina

Pevač Darko Radovanović tragično je nastradao 11. juna 2011. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći na obilaznici kod Ostružničkog mosta prema Surčinu. Darko je iza sebe ostavio neutešne roditelje Stanu i Vidoja, ćerku Laru i suprugu Maju, a njihove rane i dalje bole istom jačinom.

Darkova majka Stana u intervjuu za Pink.rs otkriva da je i nakon osam godina od njegove smrti neutešna, kao i da je njena bol i dalje ista kao i kada je nastradao.

– Nikako se ne osećam. Loše mi je, moj suprug je mnogo bolestan, ali uvek izađe na grob. Imao je infarkt 2003. godine, a 2008. godine je oboleo od teške bolesti. On kaže: ”Ne znam kako ću sutra, ali moram da odem”. Biće tu naš kum Dušan, pa će nas voziti, on je Darku bio kum na venčanju, to mu je školski drug. Već dve nedelje ima da se ne osećam nikako, mnogo sam nervozna, stalno plačem. Uhvati me neka seta za mojim Darkom i ne mogu da se obuzdam, mada smo moj suprug i ja usmereni na naše dve unuke koje čuvamo, to su ćerke našeg najstarijeg sina – počinje Stana priču za “Pink” portal i dodaje da njenu tugu umanjuje samo sreća izazvana uspesima Darkove ćerke Lare koja će samo dan nakon godišnjice smrti oca napuniti 12 godina.

– Ona je uspešan đak, porasla je, poslala nam je sliku. Završava četvrti razred, majka joj je uplela lepe pletenice, da otac može da je vidi imao, bio bi presrećan. Ona se seća svog oca, redovno odlazi na grob sa majkom, čuvaju njegove slike u stanu. Lara je bila veoma mala kad je Darko poginuo, ali pamti očev lik. Uspomene na njega su svuda oko nje – kaže Darkova majka i otkriva da su ona i njen suprug utehu pronašli u unukama koje oni čuvaju.

-Nakon što je Darko otišao, mi smo se u potpunosti posvetili unukama, utehu smo pronašli u njima. One unose radost u naš život. Imamo četiri unuke, to je bogatstvo. Imam četiri lepotice. Dve unuke čuvamo mi, majka ih je ostavila i mi smo preuzeli brigu o njma.

Stana je otkrila i u kakvim je odnosima sa udovicom svog sina.

– Maja je nastavila život sa svojim detetom, ona o Lari vodi računa. Ona je jedna odgovorna majka, jedno stvarno izuzetno stvorenje, često se čujemo, ispričamo se. Kad možemo da se vidimo, vidimo se – rekla je Stana kroz suze za Pink.rs i otkrila nam na koji način čuva uspomene na pokojnog sina.

– Mi čuvamo kod nas u kući sve fotografije, što iz novina, što naše… Ja sve članke o Darku čuvam u fioci. Slike od njegovog detinjstva pa nadalje čuvam, a kada na televiziji vidim Darka, ja se isplačem i iskukam. Nije lako…