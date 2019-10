Toni Cetinski ne zaboravlja prijatelja: Bio si jedan od onih ljudi koji vraćaju veru u anđele koji hodaju zemljom

Popularni pevač kojeg publika širom regiona rado sluša i zajedno s njim isprati svaku notu na koncertu, Toni Cetinski, ne zaboravlja prijatelje i ljude koji su mu značili u životu, a kojih, na žalost, više nema među nama.

Toni se u svojim objavama rado seća svog makedonskog “bratka”, Toše Proeskog, a nikad nije krio koliko ga je pogodila njegova prerana smrt. Kao i svake godine, Toni je odlučio da obeleži godišnjicu Tošine smrti emotivnom objavom na društvenim mrežama.

– Svake godine nam dolazi taj dan, to jutro kao nešto što ne želimo da saznamo, čujemo ni slutimo, ali ipak nemilosrdno dođe i podseća nas koliko smo krhki i kako nikada ne znamo šta nam nosi sledeći dan.

Jako je teško evo već dvanaestu godinu prihvatiti kako te nema tu. Jedina nam je nada to što si bio i ostao dokaz da anđeli u ljudskom obliku postoje i ostaju uvek tu kraj nas.

Uvek volim da kažem i ponovim, da si bio stvarno poseban. Zahvaljujući tebi, tvom ponašanju, skromnosti, delima, siguran sam, da su anđeli tu s nama i u ljudskom obliku. Bio si jedan od onih ljudi koji vraćaju veru u ljudskost, u anđele koji hodaju zemljom.

Mogao si tu na zemlji još mnogo toga, ali sve ćemo nadoknaditi kada se jednom sretnemo gore u svemiru, na nekom proplanku. Dragi Toše volimo te do poslednjeg daha. ZAUVEK BRATKO MOJ – poručio je divni i emotivni Toni.