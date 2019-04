Tajne Stefana Živojinovića: Desilo mi se da bacim oko na maminu prijateljicu!

Mladi pevač Stefan Živojinović poslednjih nedelja niže poslovne uspehe jedan za drugim, a između gustog rasporeda obaveza pronašao je vremena da otputuje na Bali.

Njegova pesma koja je na startu imala mali peh, jer ju je obilje provokativnih scena banovalo sa Jutjuba, uspešno je vraćena, te tako numera “Od večeri do jutra” već broji više od milion pregleda!

A kako su provokativne scene izazvale buru na Internetu, tako su mnogi želeli da saznaju da li se ispod lika smernog i finog mladića možda krije nešto drugo.

Stefan je na Blic poligrafu otkrio neke zaista “pikantne detalje” iz svog privatnog života.

Priznao je da je bio sa devojkom koja je više od 15 godina starija od njega, da je bio u paralelnoj vezi sa više devojaka i da mu se desilo da baci oko na maminu prijateljicu.

“Estrada je to, sve izgledaju fenomenalno. Neće ni Dunav moći da me opere posle ovih pitanja”, izjavio je on u “Blic poligrafu” kroz smeh.