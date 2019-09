Slave četvrtu godišnjicu braka: Raša otkrio koliko voli Gocu

Goci Tržan i njenom suprugu Raši Novakoviću nisu predviđali svetlu budućnost zbog razlike u godinama. To što je pevačica od bubnjara starija 14 godina ne sprečava ih da se odlično slažu i slave već četvrtu godišnjicu braka.

– Ovo je, inače, moja najduža emotivna veza, verovali ili ne. Mi smo “kliknuli” iste sekunde kada smo se upoznali. On je tada imao 23 godine i bio je zaista mlad. Nekih godinu i po dana kasnije počeli smo da živimo zajedno. Raša je tada dobio dete od pet i po godina o kom je brinuo veoma odgovorno, sa puno ljubavi i posvećenosti. Često kažem da možda imam više godina, ali nisam starija od njega. Meni je trebao neko ko će da me voli i poštuje onakvu kakva jesam. Tada se pojavio Radomir. Kada počneš da veruješ da vrediš i da zaslužuješ najbolje stvari, onda ti se to i dogodi – rekla je pevačica svojevremeno za naš magazin a sada je i Raša potvrio da su među njima emocije jake kao prvog dana.