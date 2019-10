Saša Matić bi samo zbog ovoga ostavio suprugu: Otišao bih odmah!

Saša Matić već 16 godina uživa u stabilnom braku sa suprugom Anđelijom, sa kojom ima dve ćerke. Ipak, postoji i jedan razlog zbog kojeg bi ostavio suprugu i ne, to nije prevara…

U razgovoru za Alo! je otkrio šta mu supruga i ćerke najviše zameraju, da li je strog otac…

– Supruga i ćerke su navikle su da zbog posla često nisam kod kuće i razumeju me. Kada sam kod kuće, trudim se da provedemo kvalitetno vreme i da se potpuno posvetim porodici. Često me pitaju da li sam strog ili popustljiv tata, a ja nisam ni jedno, ni drugo jer nikada nisam tu – kaže Saša na početku razgovora za pomenuti list i dodaje koja je tajna njegovog uspešnog braka.

– Nema tu tajne. Ljubav, razumevanje i podrška, a kod mene sve to postoji. Ako me pitate da li moram da se iskupim jer nisam kod kuće, pošteno da vam kažem, ne iskupljujem se ni sam sebi. Kada sam kod kuće, mora da bude dobra atmosfera, da se slažemo, smejemo i uživamo, a ako nije tako, odmah odem. Znam da je to sebično, ali to je istina. To isto važi za brak, da je atmosfera između mene i supruge nekada bila loša, otišao bih – otkrio je Saša.