Nova ljubav nije pobedila staru tugu: Mišel Vilijam podnela zahtev za razvod

Glumica Mišel Vilijams udala se za kompozitora i producenta Fila Elveruma prošle godine početkom jula u potpunoj tajnosti i činilo se da je najzad pronašla sreću u ljubavi.

-Nikada u životu nisam govorila o svojim vezama, ali Fil nije bilo ko. I to nešto znači. Način na koji me on voli je način na koji želim da živim svoj život. Odgajam svoju ćerku Matildu tako da uvek bude ono što ona želi da bude, a sada i mene napokon voli neko ko želi da se osećam slobodno da budem ono što jesam – rekla je Mišel koja ima 13-godišnju ćerku sa s preminulim glumcem Hitom Ledžerom.

Ipak, čini se da njihova sreća nije dugo trajala.

-Mišel i Fil ne žive zajedno od početka ove godine, ali prekid je bio miran i ostali su u dobrim odnosima, rekao je prijatelj para za magazin “People”.

Kao i glumica, Fil je takođe izgubio suprugu Ženev Kastre, koja je preminula od raka.