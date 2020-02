Nataša Ninković: Siromaštvo donosi nesreću zbog toga kako utiče na mozak

Glumica Nataša Ninković svojim talentom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Odigrala je mnogo maestralnih uloga, a za najnoviji film ” Ajvar” u kome igra glavnu ulogu, nagrađena je Zlatnom mimozom. Da za nju sreća nije materijalno bogatsvo, pokazala je kada zbog supruga odbila ulogu u filmu koji je mogao da joj bude ulaznica za Holivud. Nataša je u jednom intervjuu otkrila da je odbila Olivera Stouna upravo zbog Nenada Šarenca za kog je udata već 22 godine.

– Oliver Stoun bio je na nekom proputovanju kroz Balkan i svratio je do Beograda. Tada sam ga videla poslednji put. Pokazala sam mu Narodno pozorište, zapravo scenu gde igram, grad… Stalno me zapitkivao šta je tu toliko vredno, pa sam odlučila da ne pokušam u Americi… Na večeri u Skadarliji upoznao je mog Nešu. Pitao me je da li je i on jedan od razloga zbog kojih sam odlučila da igram u Beogradu i ja sam mu odgovorila „naravno” – rekla je za “Blic” Nataša koja sa Nenadom ima blizance Luku i Matiju.

Nataša ne skriva da joj je porodica najveća sreća, ali ističe i da materijalno siromaštvo donosi nesreću, i to zbog uticaja koji ima na mozak.

– Bogatstvo duše i duhovnost uopšte je istinska sreća. Bez toga čovek je ništa, bez obzira na materijalne vrednosti. To možda zvuči banalno u svetu u kome živimo, ali ja to zaista mislim. Siromaštvo donosi nesreću, u svakom smislu, i nije problem šta radi stomaku već mozgu. Nikakvi novci ti ne mogu pomoći da nađeš smisao i mir, ukoliko nemaš duhovnosti. Međutim, i sirotinja je teška i nosi nesreću sa sobom, pogotovo danas, gde su pravila surova. Tako da je sredina verovatno jedna od solucija. Nema recepta, ali trebalo bi da se trudimo da budemo bolji, pa iako izostane nagrada, znamo da smo barem pokušali – rekla je Nataša Ninković za crnogorsku “Graciju”.