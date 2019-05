Mirka Vasiljević: Decu želim da zaštitim samo od jednog

Glumica Mirka Vasiljević ima tek 28 godina, a u ulozi majke se ostvarila čak tri puta. Ipak, kako kaže, na planove o proširenju porodice još ne bi stavila tačku.

-Mislim da je idealno imati dete. Brojka nije bitna. Sve je to zapisano gore negde. Ja sam za to da svaki par ima dete, a broj nije bitan. To ne znači da ću ja možda stati na ovom broju, jer to ne zavisi samo od toga šta ja želim već šta nam je suđeno – rekla je Mirka u razgovoru za Stil Kurir i otkrila koju to roditeljsku rečenicu i sama sada ponavlja svojoj deci.

-Sada sam u peridou kada najviše koristima AJDE, jer svako od njih u tom trenutku ima nešto da kaže, da uradi, a vreme leti, obaveze se nižu i “Ajde, ajde” je reč koju najviše koristim. Stvari koje sam ja naučila u porodici je da se svi problemi rešavaju u četiri zida. Problem mora da se kaže i on se rešava razgovorom. Možemo da se naljutimo, da se uvredimo, ali da znamo da između nas vlada iskrena ljubav i da smo mi tim koji uvek pobeđuje.

Kad biste imali čarobnu moć da deci omogućite savršen život: kako bi on izgledao?

-Da budu ceo život zdravi i da je sreća začin koji će ih uvek pratiti. Čovek zaboravi da je zdravlje jedino što mu u životu treba. A kada imate sreću sva vrata će vam se otvoriti baš u onom momentu kada vama treba.

Od čega biste najviše voleli da zaštitite svoju decu?

-Od bolesti! Ništa drugo! Bitno je da oni sami otkrivaju svoj život i da prolaze sami svoje životne faze kako bi postali najbolji čovek. Ne bih volela da im sve u životu bude savršeno, jer to je nešto što ne može da se desi, nije realno. Bitno je i da im se u životu dese stvari koje će ih dobro “opaliti”, koje će ih “zveknuti” i to će ima biti razlog, opomena da brže i bolje sazru. Jer ako je sve savršeno ne možemo da sagledamo realnu sliku i ne možemo pravilno da sazrimo – rekla je Mirka za Stil