Nema snage da je izvodi: Ovu pesmu je Dženan Lončarević posvetio pokojnom bratu

Dženan Lončarević poslednjih nedelja je u centru pažnje jednim ne baš lepim povodom. Popularni pevač razvodi se od supruge posle mnogo godina braka, za koji su svi verovali da je skladan i srećan, ali očigledno ništa ne traje večno. Milan Maričić/ATAImages

Veliki udarac Dženan je doživeo i 2008. godine, kada je izgubio brata. Svojevremeno je o tome i pričao.

– Reći ću vam jedan detalj koji su neki ljudi protumačili pogrešno, ali samo ja znam koliko sam u tom trenutku morao da pobedim sebe. Jedne novogodišnje noći morao sam da izađem na binu naizgled srećan, nasmejan i raspoložen. Morao sam da pevam cele noći i da napravim odličnu atmosferu – rekao je poznati muzičar iz Prijepolja, a onda objasnio o čemu se radi.

– Nepunih dvadeset dana pre toga izgubio sam rođenog brata, ali nisam mogao da otkažem nastup i nisam želeo da izneverim ljude koji su očekivali odličan doček Nove godine. Kažu da je bilo fenomenalno, ali niko nije znao da sam morao osmehom da prikrijem ogromnu, neizdrživu bol. Retko govorim o tome, retko se i prisećam te noći, ali znam da posle nje mnogo toga više nije bilo isto. Zoran Mandić/ATAImages

Dženan Lončarević posvetio je i pesmu pokojnom bratu Senadu. Zove se “Strah me da te sanjam”, a objavljena je na albumu iz 2009. godine.

Za brata je bio veoma vezan i mnogo mu je značio. Njegov prerani odlazak ostavio je ogromnu prazninu, od takvih gubitaka čovek se nikad ne oporavlja, čak i kada je savršeno svestan da život mora dalje.

Tekst pesme napisala je Marina Tucaković, a Dženan je retko izvodi.

“Bar noćas nemoj nigde daleko. E, da sam onda rekao to... Kad bi tad bilo sad, da mi Bog da šansu tu, pa da vidim s neba poruku, ne bi svanuo dan što na dobro ne sluti; dan zbog kog ne vredi ustati... Nekad me strah da te zovem jer znam da nećeš me čuti. Nemam ja godine tvoje da me tuga ne zna ubiti. Nekad me strah da te sanjam. Iz svakog sna još se budim. Nemam ja mrvu tvoje hrabrosti, pa do jutra ne smem zaspati. Nemam ja od tebe ni pozdrava, ni saveta da ga poslušam kada kažeš ‘Mali, dalje moraš sam'...”

Pesmu poslušajte OVDE.





Antonio Ahel/ATAImages