Ovo su najopasniji horoskopski znakovi: Pazite se, oni su agresivni, ljubomorni i skloni prevarama

Svaki horoskopski znak ima svoje prednosti i mane. Oni sa snažnim i intenzivnim emocijama mogu da budu opasni na emocionalnom nivou, kažu astrolozi, a kada se to dogodi, ne želite da im se nađete na putu.

Najopasniji horoskopski znakovi umeju da budu veoma ljubomorni, u nekim slučajevima i agresivni, a skloni su i manipulacijama i prevarama kako bi dobili ono što žele. Od ova četiri znaka trebalo bi posebno da se čuvate, navodi 24sata.hr.

Škorpija

Intenzitet, strast, misterija, to su karakteristike Škorpije. Osobe rođene u ovom znaku veoma su intuitivne i sklone snažnim emocijama. Međutim, to ih ponekad može odvesti stranputicom i dovesti do tamnih teritorija kao što su posesivnost i izražena ljubomora.

Ako naume da po svaku cenu ostvare ono što žele, neće zazirati od manipulacije.Takođe, škorpije opasno bodu kada se naljute.

Ovan

Ovan, kojim upravlja Mars, u sebi nosi duh ratnika. Ove osobe su hrabre, odlučne i samouverene, ne želite da vam budu neprijatelji. No, ponekad znaju da budu previše impulsivne, što dovodi do nepromišljenih poteza i sukoba.

Ovnovi su temperamentni i brzopleti, tako da moraju da povedu računa o samokontroli. Ako primetite da ne mogu da se zauzdaju, bežite koliko vas noge nose.

Lav





Osobe u znaku Lava zrače samopouzdanjem i harizmom, a i rođeni su lideri. Vole da budu u centru pažnje, veoma im je bitno kako ih drugi vide i koliko ih poštuju. Srdačni su i velikodušni, ali takođe umeju da pokažu aroganciju i tvrdoglavost, jer imaju potrebu za stalnim dokazivanjem.

Želja za moći i dominacijom može da zaseni njihove kvalitete, što često dovodi do sukoba s onima koji sumnjaju u njih.

Blizanci

Blizanci reprezentuju dualni znak Zodijaka. Svestrani su, radoznali, duhoviti, sposobni da se lako prilagode svakoj situaciji. Međutim, njihova “podvojena” ličnost može da se manifestuje i na loš način, pa su često nedosledni i neodlučni.

Unutrašnji sukobi i promene raspoloženja čine ih nepredvidivim i potencijalno opasnim u određenim okolnostima.