Minja Miletić: Niko me više ne pita kada ću da se udam, valjda su odustali

Minja Miletić (39) priznaje da su muškarci ozbiljna tema za nju i da je privlače oni koji su komplikovani.

Voditeljka kaže da je slobodna, iako ljubavni život krije od drugih. U intervjuu za Blic otkrila je da li joj roditelji i rodbina postavljaju pitanje kada će se udati.

– Zašto se nisam udala, to me više niko ne pita. Ne znam zbog čega. Valjda su odustali. Nisam osoba koja veruje u brak. Možda me zbog toga i ne pitaju – kaže Minja za ovaj dnevni list.

Iako je mnogi, gledajući emisije koje radi, doživljavaju kao hladnu osobu, to Minji smeta jer sebe ne smatra za takvom.

– Sebe ne doživljavam kao čeličnu ledi. To se tako čini. Možda je to na televiziji, ali kada sam na partiju, nisam čelična – ističe ona.