Milica Todorović presrećna, Petar Strugar je konačno onaj stari

Milica Todorović presrećna je zbog promene koju je njen dečko, poznati glumac, Petar Strugar ovih dana napravio

I dalje su novopečeni poznati par, Milica Todorović i Petar Strugar skoro svakodnevno u žiži javnosti.

Milica se ovih dana pojavila na snimanju jedne muzičke emisije, a novinari su je odmah sa vrata bombardovali pitanjima o njenoj vezi.

Pevačica je sa osmehom odgovarala na sva pitanja, ali jednim je bila oduševljena.

Naime, posle dugo vremena, Petar je odlučio da ponovo vrati svoj stari imidž i skrati kosu i obrije bradu.

Milica je tim potezom svog dečka oduševljena.

– Petar je, napokon, pre dva dana skinuo bradu – euforično je rekla Milica i dodala:

– Presrećna sam! Ja sam rekla da to svoje lepo lice bradom sakriva, ali nije on to zbog sebe radio, već zbog uloge koju priprema. Tako ne zna da li će mu trebati duža kosa, kraća kosa, duža brada. To su glumci, moraju stalno da se transformišu.

Milica Todorović sigurna u svoju ljubav

Ovih dana u medijima se pojavila i informacija, da je odmah posle Dana zaljubljenih došlo vreme retrogradnog Merkura, koji će svojim uticajem parovima da pomuti račune.

Milica se toga ne boji, jer veruje u svoju ljubav sa Petrom.

– Ma šta meni može da utiče. Kakav Merkur – samouvereno je rekla pevačica i priznala da li inače posvećuje pažnju praznicima ljubavi, kao i 8. Martu.

– Ja te datume i ne volim. I ne volim da izdvajam Dan zaljubljenih, Dan žena… Svaki dan treba da se živi i svaki dan treba da se voli i da se raduje – kaže Millica za “Exkluziv”.

Njen osmeh potvrđuje koliko je srećna, ali na pitanje “kada će svadba”, Milica je vešto izbegla odgovor.

Petar Strugar iza sebe ima jednogodišnji brak sa koleginicom Ivanom Nikolić, sa kojom je dobio sina Zariju. Oni su nakon razvoda ostali u odličnim odnosima, pa je Ivana nedavno istakla da je njen bivši suprug savršen otac.

Milica je prvi put govorila o bivšoj supruzi svog novog dečka i istakla da su u odličnim odnosima.

– Znamo se. Ivana je divna, fenomenalna osoba i car. U super smo odnosima. Sin mu je takođe jedno predivno i prepametno dete. To jeste retkost, ali sa mnom to stvarno nije problem. Kad naletiš na normalne ljude, ništa nije teško – rekla je Milica Todorović za “Kurir Stars”.

Ono što je pevačici posebno drago jeste to što ima razumevanja za Petra, kao i on za nju.

