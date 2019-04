Lena Kovačević: Uskrs je jedina istinska nada i smisao svega što nam se dešava

Lena Kovačević osim u izuzetnoj muzičkoj karijeri uživa u skladnom braku u kojem ima dvoje dece. Poznata umetnica napominje da je za nju kao izuzetno verujuću osobu Uskrs najsvetliji praznik.

– U veri sam od malih nogu. Uskrs je jedina istinska nada i smisao svega što se nama dešava. Taj praznik je nada u budući život koji je za ljude velika misterija jer ako se čovek ičega plaši, plaši se smrti. Bez Uskrsa ceo život ne bio imao smisao jer ne mogu da zamislim da me jednog dana nema i da nestanem… Uskrs je za mene praznik koji pripada porodici, ali i prijateljima, familiji i ljudima koje volite – kazala je Kovačevićeva.

Za nju nikada nije bilo dileme da li želi da osnuje porodicu uprkos poslu kojim se bavi. – Oduvek sam želela da imam porodicu, rasla u kući u kojoj je porodica prioritet i gde se sve drugo postiže. U našoj kući je porodica uvek bila pokretačka snaga svega. Snimala sam dok sam bila u drugom stanju sa oba sina. Bilo je prilično naporno, ali od muzike i porodice nikada nesću odustati – ističe Lena.

U poslednjih nekoliko meseci ona je usmerila karijeru od specifične mešavine džez izraza ka pop žanru.

– Naslušala sam se pesama koje su zapravo bile opšta mesta. Ničega originalnog tu nije bio. Lepo zvuče kada ih pevaju moje kolege, ali nisu za mene. Naišla sam konačno na tim sastavljen od ljudi koji me razumeju i shvataju koja muzika meni leži. Svi zajedno nišmo želeli da prestanemo da se muzički obraćamo ljudima koji me cene zbog džeza i akustičnih albuma, već da stignemo do nove publike koja će prihvatiti moje muzičke anbicije kroz pop žanr – kaže pevačica.

Prema njenim rečima, muzička industrija danas je u velikoj meri određena radio stanicama. – Ako vaše pesme nema na radio stanicama, vi ne postojite. Imala sam problem da svoje džez albume predstavim u Srbiji. Radio stanice nisu bile zainteresovane za tu muziku. Sada konačno imam tim koji zna moju muzičku meru u pop žanru – kazala je Kovačevićeva i napomenula da sada dolaze ljudi koji je vole kao džez pevačicu i pop zvezdu.

Njen singl “Kafe” vrlo je brzo napravio veliki uspeh u regionu.

– Nismo očekivali takav uspeh ali ‘Kafe’ je stigao i u inostranstvo. Ta pesma je počela da se emituje na radiju s nacionalnom frekvencijom u Austriji i Nemačkoj. Onda su se pojavila poređenja s pesmom Kejti Peri i postalo je jasno da ‘Kafe’ ima razmere svetskog pop hita. Postoji i francuska verzija pesme koja čeka svoje izdanje tamo. Verujem da će to biti važna tačka u mojoj karijeri.