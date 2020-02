Kventin Tarantino prvi put otac u 57. godini

Slavni reditelj Kventin Tarantino (56) postao je prvi put otac u šestoj deceniji živoa. Tarantino i njegova 20 godina mlađa supruga, izraelska pevačica i manekenka Danijela Pik (36), od juče su ponosni roditelji.

Kako navodi “Daily Mail”, Danijela se porodila u Izraelu u gradu Tel Aviv.

– Danijela i Kventin su srećni što mogu da objave da su dobili svoje prvo dete – rekao je predstavnik bračnog para za “TMZ” i “E! News”.

Congratulations to Quentin #Tarantino and his #Israeli actress/model wife @DaniellaPick on officially becoming the proud parents of a half-Israeli baby boy!https://t.co/uJc1mQyyXr

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) February 22, 2020